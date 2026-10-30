Jovanna Villamizar es ‘Niña Colombia Cultura 2026’ y representa al país en República Dominicana

Teniendo en cuenta el contexto de tradición, alegría y distinción de la belleza local, Jovanna Villamizar Marrugo, una pequeña hija de Cartagena de 9 años de edad es representante del país cafetero en República Dominicana como reina en el certamen ‘Belleza Primavera Internacional’.

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Jovanna Villamizar una destacada danzarina y modelo little porta con orgullo la bandera colombiana en este importante concurso el cual se realiza en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana.

El compromiso de la ‘Niña Colombia Cultura’ es representar con orgullo, desenvoltura y elegancia en tierras quisqueyanas la gracia y carisma de las nuevas generaciones de reinas que vislumbran en los sueños una oportunidad alcanzable y real de seguir en el camino.

Jovanna hoy no solo lleva una banda que dice Colombia, lleva en su corazón el gozo de Cartagena, especialmente en estas épocas de Fiestas de Independencia en la Heroica, la cultura de Bolívar y los propósitos de todas las niñas que creen en los sueños posibles. Con 9 años y una gran ilusión ya es una ganadora.

“Que brille tu inteligencia y esa simpatía que te hace única. Estamos todos contigo, tu familia de Bolívar y toda Colombia te aplaudimos y te mandamos las mejores energías para que disfrutes cada momento de este hermoso concurso”, mensaje familiar desde Cartagena.