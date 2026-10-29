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29 oct 2026 Actualizado 23:16

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Hombre resultó herido tras ataque con arma de fuego frente al colegio departamental en Cartagena

Afortunadamente ningún menor resultó lesionado por las balas

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Dice un reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Chiquinquirá, el día jueves 29 de Octubre, sobre las 12:30 del medio día, resultó lesionado con arma de fuego una persona de sexo masculino, quien fue trasladada a un centro medico de la ciudad.

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Los hechos se presentaron cuando la persona herida, se encontraba a las afueras de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (Colegio Departamental), lo que generó momentos de pánicos entre los alumnos que a esa hora entraban y salían del plantel.

De acuerdo al primer reporte médico, la persona se encuentra estable.

La Policía Nacional, inició de forma inmediata la recolección de elementos materiales probatorios, con el fin de esclarecer este hecho.

Las primeras hipótesis apuntarían a un problema de intolerancia por una deuda relacionada con el consumo de bebidas embriagantes, información que será verificada por las autoridades judiciales

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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