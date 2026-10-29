Cartagena es sede del Congreso Nacional Cultura, Identidad y Justicia Social en el Territorio Caribe

Cartagena de Indias es escenario del XXXIV Congreso Nacional Cultura, Identidad y Justicia Social en el Territorio Caribe, un encuentro que reunió al magistrado Iván Mauricio Lenis presidente de la Corte Suprema de Justicia; la magistrada Marjorie Zúñiga, presidenta de la Asociación PROobras sociales de la justicia y autoridades nacionales y regionales de la Corte Suprema para reflexionar sobre la relación entre la justicia, el bienestar ciudadano y el reconocimiento de las particularidades culturales de los territorios.

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Durante su intervención, el alcalde Dumek Turbay celebró que la ciudad fuera elegida por la Asociación Pro Obras Sociales de la Justicia para la realización de este importante encuentro y destacó el valor de que las instituciones que representan los más altos principios de la nación lleguen a las regiones y se acerquen a sus comunidades.

“Cuando las instituciones que representan los más altos valores de la nación salen al encuentro de las regiones, no solo descentralizan sus actividades: reconocen que el país también se construye desde sus territorios y que sus ciudadanos son protagonistas de la construcción de una mejor sociedad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Además, agradeció la presencia de los magistrados, representantes judiciales y demás asistentes, y señaló que la realización de este congreso en Cartagena representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre la institucionalidad y la ciudadanía, promoviendo una justicia más cercana, accesible y comprometida con las realidades sociales de las comunidades.

Cartagena, territorio de identidad y diversidad

El alcalde Dumek Turbay también puso en valor la riqueza histórica, cultural y social de Cartagena, una ciudad cuyas raíces caribeñas, diversidad y patrimonio constituyen parte esencial de su identidad y de su proyección como escenario de grandes conversaciones nacionales.

La realización del XXXIV Congreso Nacional Cultura, Identidad y Justicia Social en el Territorio Caribe representa, en ese contexto, una oportunidad para vincular la reflexión sobre el acceso a la justicia con el reconocimiento de las expresiones culturales, las identidades territoriales y las aspiraciones de progreso de las comunidades.

“Que estas jornadas nos recuerden que la justicia se honra no solo con la firmeza de la ley, sino también con su capacidad de irradiar bienestar a la gente, transformar vidas y acercar oportunidades a quienes más las necesitan”, manifestó el mandatario.

Finalmente, reiteró su bienvenida a los participantes y destacó la importancia de que Cartagena continúe siendo un espacio de encuentro para las instituciones, el diálogo y la construcción de soluciones que contribuyan al bienestar colectivo.