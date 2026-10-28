On Vacation renueva sus habitaciones en destinos turísticos clave de Colombia: hoteles y más detalle

Colombia

On Vacation anunció la renovación del 80 % de sus habitaciones en Colombia, como parte de una nueva campaña para transformar la experiencia de los viajeros y fortalecer su oferta turística en destinos clave del país. La compañía, que nació en 2002 con el propósito de democratizar el turismo, busca completar próximamente el 100 % de esta intervención en sus hoteles.

La transformación incluye habitaciones amplias, modernas y luminosas, diseños inspirados en el estilo chic caribeño; colores cálidos y texturas naturales hacen parte de esta transformación, que busca conectar la comodidad con la identidad de cada destino. De acuerdo con la empresa, el objetivo es integrar diseño y experiencias que acompañen a los viajes durante sus vacaciones.

Entre los destinos nacionales están Santa Marta, La Guajira, San Andrés y Amazonas.

Esta apuesta está impulsada por la estrategia de Laura Muñoz, presidenta de On Vacation, quien fue incluida en 2026 por la revista Gerente entre los 100 gerentes más exitosos de Colombia.

San Andrés: tres hoteles renuevan su oferta

En San Andrés, la transformación se siente en varios de sus hoteles. El Hotel Cove presenta habitaciones renovadas, restaurantes y una espectacular piscina. El Hotel Tower, ubicado en el centro de la isla, también presenta modernas habitaciones que han enamorado a las familias que ya las han disfrutado.

Por su parte, el Hotel Toné, un ícono de la hotelería sanandresana, vive una renovación casi total con nuevas habitaciones, piscina y restaurantes, conservando su esencia caribeña mientras ofrece experiencias completamente renovadas.

Santa Marta: habitaciones renovadas en el Hotel Mendihuaca

En Santa Marta, el Hotel Mendihuaca, presenta espacios renovados y rodeados de naturaleza, que combinan comodidad, diseño y elementos inspirados en la riqueza cultural de la Sierra Nevada.

Este hotel ha ganado visibilidad por haber sido escenario de MasterChef Celebrity y continúa ganando protagonismo gracias a sus playas, su entorno natural y una transformación que invita a descubrir Santa Marta de una manera diferente.

La Guajira: así son las nuevas suites Anasü

Una de las principales novedades está en el Hotel Wayira Beach, en La Guajira, que cuenta con más de 640 habitaciones. Allí se presentaron las nuevas Suites Anasü, una propuesta de alojamiento inspirada en la cultura wayuu.

La compañía busca ofrecer una estadía diferente a quienes visitan este territorio, con la posibilidad de complementar el descanso con recorridos por sus paisajes y el acercamiento a su diversidad cultural.

Amazonas: renovación y reconocimiento ambiental

La transformación también llegó al Hotel Amazon, recientemente galardonado por décimo año consecutivo como mejor hotel verde de Colombia en los World Travel Awards.

Este destino ofrece espacios modernos, cómodos y conectados con la naturaleza, muchos de ellos con vistas privilegiadas al majestuoso río Amazonas; complementan una experiencia que combina descanso, biodiversidad y compromiso ambiental.

Con 24 años de experiencia, la cadena hotelera busca fortalecer su experiencia en los destinos nacionales y continuar ampliando las alternativas de alojamiento.

Los viajeros interesados en conocer los destinos disponibles, consultar las tarifas y detalles de Travel Days pueden ingresar al sitio oficial www.onvacation.com.