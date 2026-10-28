ISA cumple 59 años conectando a Colombia y la región

Colombia

El Grupo ISA, oficialmente Interconexión Eléctrica, lleva casi seis décadas operando como gestor y desarrollador de transmisión de energía, concesiones viales y de gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones. Según su presidenta, “la idea original fue interconectar los sistemas eléctricos en Colombia. Sin embargo, tuvo la oportunidad de crecer en las formas de generar conexiones y llegar a otros territorios”.

Castaño repasó, en Caracol Radio, los hitos alcanzados por ISA a lo largo de su historia, desde sus inicios como generadora de energía y su división en ISA e ISAGEN, pasando por su proceso de internacionalización hacia Perú, Brasil y otros países del continente gracias al programa “ISA acciones para todos”, hasta su entrada al sector vial en 2010. Además, resaltó el legado empresarial, que se manifiesta en los 72 billones de pesos que poseen en activos y los 76.000 km de redes de transmisión que sostienen en el país: “ISA fue capaz de romper paradigmas en el ámbito empresarial”, añadió.

En cuanto al presente, señaló que “llevamos la energía, en altos volúmenes y a alta tensión, desde donde se genera hasta la puerta de las ciudades, donde se consume. Conectamos a esos dos actores del sistema”. Así también, expresó la importancia del rol que poseen a la hora de impulsar el crecimiento de inversión en transmisión de energía al mismo ritmo al que lo hace actualmente la inversión en generación. “Mucha generación se pierde porque no hay quien lleve esa energía a otros lugares”, comentó.

Con todo, Castaño proyecta un futuro preciso: “Queremos llegar a 100.000 km de red de transmisión para 2040”, señaló, con mención especial a los objetivos de respuesta a la demanda energética futura: “No quisiera que se atribuya la falta de desarrollo tecnológico, en IA o en centros de datos, a la falta de redes de transmisión; vamos a ser líderes en energía para evitarlo”. Con esto, hizo un llamado a accionistas y usuarios a confiar en el futuro del sector eléctrico y en el estándar de calidad en el suministro de la energía que necesitan todos los procesos productivos del país.