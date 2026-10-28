¿Censura? Periodistas denuncian haber sido retiradas por entrevistar opositores en Guarne, Antioquia

Las periodistas hacían parte de “La Hora 12″, un espacio concesionado, pago e independiente que se emite de lunes a viernes al mediodía en la emisora comunitaria Guarne Estéreo en Guarne, Antioquia.

Tras ser retiradas del noticiero, denunciaron presunta censura y violación a la libertad de prensa, según ellas, tras compartir información que compromete la gestión de la alcaldía actual de Guarne, liderada por el alcalde Mauricio Grisales.

La polémica incrementó luego de que se conociera un audio donde el director de la emisora, Julián Mauricio Fernández, cuestiona su ejercicio y le hace un aviso sobre su futuro en el medio.

“Usted es una persona difamadora, es una persona cizañera [...] respete que yo fui quien le dio la entrada a usted allá en la emisora y no sabe cuánto me arrepiento [...] se lo advierto Luz Adriana, no más en contra de Mauricio Grisales o pregúntese por qué no tiene pauta”, dice Fernández en la grabación.

Luz Adriana Morales, exdirectora de “Hora 12″, periodista y denunciante, aseguró en 6AM W que su retiro se dio después de que invitara al programa a dos concejales opositores de la alcaldía actual, y es que, mientras se estaban llevando a cabo las charlas, Fernández compartió un comunicado rechazando dichas entrevistas.

“El director saca un comunicado, dice él a través de la página de Guarne Estéreo en Facebook y nos la envía a través de un tercero. Al momento de ver la la información, hacemos referencia al aire sobre ese comunicado, que no estamos cerrándole los micrófonos a quienes están sentando una posición, porque es una posición del concejal ante una pregunta, no es un cuestionamiento del periodista”, explicó la periodista.

Respecto a las acusaciones, Julián Mauricio Fernández dijo a 6AM W que la decisión de apartarlas de su espacio al aire, venía siendo considerada por él y por la junta directiva de la emisora hace tiempo.

“En este ejercicio periodístico, hay que traer siempre las dos versiones en una información, lo cual ellas no estaban haciendo en su momento [...] se le hicieron varios llamados de atención durante el desarrollo periodístico [...] El incumplimiento de los pagos fue otro factor determinante”, expresó.

A lo anterior, añadió que desde la difusión del audio mencionado, tanto él como su pareja sentimental han estado recibiendo amenazas de muerte.

“Si a nosotros nos llega a pasar algo a mi persona o también a Claudia, que es nuestra asistente administrativa, la responsabilizamos a ella, a Luz Adriana por esta filtración que se hizo sin ninguna autorización”, agregó.

Luz, por su parte, notificó que el trato y las solicitudes de reducir la publicación de información que compromete a la alcaldía de Guarne no es algo nuevo, y que previamente, ya había recibido instrucciones para evitar profundizar en ciertos temas.

“Aquí hay algo que yo quiero dejar claro y es que la administración municipal a lo largo de estos 3 años ha tenido espacio en la hora 12 noticias, tengamos o no pauta”, aseguró.

Agregó que le gustaría saber “por qué nos retiraron una pauta luego de que el alcalde le negaran en el Consejo Municipal un empréstito”.

Julián Mauricio Fernández reveló haber iniciado un proceso en la fiscalía, mientras que Luz Adriana, espera respaldo de la FLIP, quien ya se había pronunciado anteriormente tras presentarse una situación similar.

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