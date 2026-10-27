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28 oct 2026 Actualizado 00:07

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Cartagena

Veteranos de la Policía fueron reconocidos por el coronel Juan Pablo Ruiz en Cartagena

La jornada integró a los retirados con el personal activo

Policía Metropolitana de Cartagena

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Cada año, el 10 de octubre, se conmemora el “Día del Veterano”. En el marco de esta importante fecha, la Policía Metropolitana de Cartagena rindió homenaje a los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas al servicio de la patria, destacando su compromiso, sacrificio y legado institucional.

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La actividad fue liderada por el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien encabezó un almuerzo de reconocimiento en un prestigioso restaurante del centro histórico, propiciando un espacio de fraternidad y reencuentro.

Esta conmemoración se enmarca en la Ley 1979 de 2019, que reconoce y rinde homenaje a los veteranos de la Fuerza Pública y establece el 10 de octubre como su día cívico.

Con este encuentro, la institución reafirma su respeto y admiración por quienes, con honor y vocación de servicio, dejaron una huella en la historia de Colombia.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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