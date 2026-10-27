Veteranos de la Policía fueron reconocidos por el coronel Juan Pablo Ruiz en Cartagena

Cada año, el 10 de octubre, se conmemora el “Día del Veterano”. En el marco de esta importante fecha, la Policía Metropolitana de Cartagena rindió homenaje a los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas al servicio de la patria, destacando su compromiso, sacrificio y legado institucional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad fue liderada por el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien encabezó un almuerzo de reconocimiento en un prestigioso restaurante del centro histórico, propiciando un espacio de fraternidad y reencuentro.

Esta conmemoración se enmarca en la Ley 1979 de 2019, que reconoce y rinde homenaje a los veteranos de la Fuerza Pública y establece el 10 de octubre como su día cívico.

Con este encuentro, la institución reafirma su respeto y admiración por quienes, con honor y vocación de servicio, dejaron una huella en la historia de Colombia.