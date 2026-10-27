EPM advierte cambios en el color del agua en Medellín, Itagüí, Sabaneta y La Estrella

Imagen de referencia a corte de agua/ Getty Images / d3sign

Empresas Públicas de Medellín informó que durante este martes 27 de octubre se están presentando cambios temporales en la coloración del agua en diferentes sectores de Medellín y municipios del sur del Valle de Aburrá, debido a las labores de reparación de una fuga en la red de acueducto.

Según explicó EPM, los trabajos se adelantan en una red primaria de acueducto de 36 pulgadas de diámetro, ubicada en la carrera 26D con calle 28 Sur - 68, infraestructura que abastece sectores atendidos por la planta de potabilización La Ayurá.

La empresa señaló que, durante las maniobras operativas necesarias para restablecer el servicio de acueducto, algunos usuarios podrían notar variaciones temporales en la coloración o apariencia del agua que llega a sus viviendas de diferentes sectores de Itagüí, La Estrella, Sabaneta y el sur de Medellín.

EPM aclaró que esta condición desaparecerá gradualmente a medida que los hogares utilicen el agua y se estabilicen las condiciones habituales del suministro.

Recomendaciones de EPM ante los cambios en la coloración del agua

Mientras avanzan los trabajos de reparación y se normalizan las condiciones de calidad del agua, EPM entregó dos recomendaciones a los usuarios:

Utilizar preferiblemente el agua para labores de limpieza del hogar. Evitar lavar prendas de color blanco o de tonalidades claras, con el fin de prevenir posibles afectaciones por los cambios temporales en la coloración.

EPM aseguró que realiza un seguimiento permanente a la calidad del agua y a las condiciones del servicio de acueducto, con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la normatividad vigente.

Asimismo, indicó que continuará con las labores necesarias para recuperar las condiciones habituales del suministro en los sectores mencionados.