“Todos pagamos el hueco fiscal y favores sexuales de Petro”: Carol Borda por denuncias en Dapre

En entrevista con Julio Sánchez Cristo en 6AM W, la representante a la Cámara Carol Borda aseguró que es muy difícil aclarar la gravedad de las denuncias sobre presuntas irregularidades en el Dapre, y cuestionó que el Pacto Histórico no se haya pronunciado. Según dijo, el trino del movimiento “fue paupérrimo y prefirieron no elegir el lado correcto”

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Críticas a Andrea Petro y al discurso feminista

Borda calificó como machista la postura de Andrea Petro, quien habría dicho que a su papá no le gustan las mujeres como las denunciantes. La congresista afirmó sentirse indignada como mujer porque, según ella, se instrumentaliza a las mujeres y a las trabajadoras sexuales para conseguir votos. Cuestionó dónde quedó el movimiento de “amiga, yo te creo” y señaló a las feministas de pañuelito verde.

“Contratos por favores sexuales y hueco fiscal”: Carol Borda

Para la representante, lo grave no son solo los presuntos contratos a cambio de favores sexuales con recursos públicos. Afirmó que hoy “todos los colombianos están trabajando para pagar el hueco fiscal que dejó el gobierno de Gustavo Petro y, además, los compromisos sexuales, pues muchas de esas personas seguirían vinculadas”.

Borda también mencionó que se ha hablado de droga y recordó episodios del gobierno Petro como trinos en la madrugada que pusieron en riesgo relaciones diplomáticas, mensajes mal escritos y afirmaciones machistas sobre el cuerpo de la mujer. Dijo que estas denuncias, ciertas o no, confirmarían lo que se vio en cuatro años.

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La congresista pidió que la Fiscalía avance y presente la denuncia ante la Comisión de Acusaciones, a la que calificó como garante del equilibrio de poderes que no se está moviendo. Comparó la situación con Brasil y advirtió que, si la justicia no actúa, reinará la impunidad.

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