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26 oct 2026 Actualizado 14:55

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Motociclista fue asesinado por sicarios en el sur de Cartagena

Los hechos ocurrieron en el barrio Huellas Alberto Uribe

Colprensa

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Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Huellas de Uribe en el sur de Cartagena.

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La víctima fue identificada como Yorman Pérez, de 33 años, cuando se movilizaba en una motocicleta y fue interceptado por dos sujetos que también se movilizaban en moto.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó a Yorman, quien falleció en el lugar.

La Policía Nacional activó su cápsula investigativa para recopilar los elementos materiales probatorios que permitirán identificar y capturar a los responsables.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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