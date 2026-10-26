Motociclista fue asesinado por sicarios en el sur de Cartagena

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Huellas de Uribe en el sur de Cartagena.

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La víctima fue identificada como Yorman Pérez, de 33 años, cuando se movilizaba en una motocicleta y fue interceptado por dos sujetos que también se movilizaban en moto.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó a Yorman, quien falleció en el lugar.

La Policía Nacional activó su cápsula investigativa para recopilar los elementos materiales probatorios que permitirán identificar y capturar a los responsables.