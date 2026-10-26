Motociclista fue asesinado por sicarios en el sur de Cartagena
Los hechos ocurrieron en el barrio Huellas Alberto Uribe
Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Huellas de Uribe en el sur de Cartagena.
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La víctima fue identificada como Yorman Pérez, de 33 años, cuando se movilizaba en una motocicleta y fue interceptado por dos sujetos que también se movilizaban en moto.
El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó a Yorman, quien falleció en el lugar.
La Policía Nacional activó su cápsula investigativa para recopilar los elementos materiales probatorios que permitirán identificar y capturar a los responsables.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...