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23 oct 2026 Actualizado 20:03

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Cartagena instaló el Comité Pro Islas para ordenar el turismo y proteger los ecosistemas

Se acordó reforzar los controles marítimos y ambientales en la zona insular

Foto: Alcaldía de Cartagena.

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Cartagena
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La Alcaldía de Cartagena y el Gobierno nacional instalaron la primera reunión del Comité Pro Islas, un espacio de coordinación que busca fortalecer el control turístico y la protección de los ecosistemas marinos de la ciudad.

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El encuentro fue liderado por el alcalde Dumek Turbay y contó con la participación de Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, además de representantes de Cardique, la Agencia Nacional de Tierras, la Policía Nacional y la Dirección General Marítima (Dimar).

Durante la jornada se definieron cinco frentes de trabajo: los controles al zarpe de embarcaciones, la protección de arrecifes y playas, la vigilancia de infracciones ambientales, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de la presencia de Parques Nacionales en Cartagena.

Uno de los principales objetivos será ampliar la verificación del pago de ingreso a las áreas protegidas. La propuesta contempla pasar de los controles concentrados en el muelle de La Bodeguita a un esquema que abarque 18 puntos de salida, con mecanismos de recaudo digital.

Según las cifras presentadas por Parques Nacionales, durante 2025 se recaudaron $4.693 millones en La Bodeguita. La ampliación de los controles busca mejorar el cumplimiento de esta obligación y apoyar la financiación de las labores de conservación.

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