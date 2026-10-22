La Alcaldía de Cartagena inicia diplomados y cursos para servidores públicos y contratistas

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en convenio con la Corporación Universitaria Rafael Núñez (UniNúñez), dio inicio a los procesos formativos dirigidos a servidores públicos, contratistas del Distrito y ciudadanía en general.

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La jornada contó con la participación de 190 personas y permitió socializar la metodología, el cronograma académico y los compromisos de los participantes, dando apertura a estos espacios de aprendizaje orientados al fortalecimiento de capacidades, la inclusión y el desarrollo territorial.

La oferta formativa incluye cinco diplomados dirigidos a servidores públicos y contratistas del Distrito: Contratación Estatal; Atención Integral a Poblaciones de Especial Protección Constitucional; Etnoeducación; Educación Inclusiva y Diversidad; y Gestión de Proyectos de Inversión Pública.

Por su parte, la ciudadanía podrá participar en los cursos de Formulación y Gestión de Proyectos y de Políticas Públicas de Juventud y Transformación Social Territorial, diseñados para fortalecer conocimientos y herramientas que contribuyan a la participación ciudadana y al desarrollo de Cartagena.

El director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Robinson Casarrubia Cardona, destacó la importancia de estos procesos para el fortalecimiento institucional y la cualificación del talento humano del Distrito.

“Estamos muy felices de iniciar estos procesos de formación en alianza con la Corporación Universitaria Rafael Núñez. En cumplimiento del Plan de Desarrollo ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, avanzamos por tercera vez este año con el plan de cualificación de servidores públicos, buscando fortalecer las competencias que permitan mejorar el servicio a la ciudadanía. También adelantamos procesos de formación en gobernanza territorial dirigidos a los diferentes grupos de valor de Cartagena”, expresó el director.

Por su parte, Mariana León, consejera de juventudes, agradeció la oportunidad de acceder a estos espacios de aprendizaje y continuar preparándose para contribuir a la ciudad.

“Quiero agradecerle a la Alcaldía por esta oportunidad que nos brinda a los jóvenes de seguir formándonos para continuar sirviendo a nuestra ciudad. Espero que sea una experiencia de mucho aprendizaje”, manifestó.

Asimismo, John Jairo Torrens Arnedo, psicólogo de Familia Permanente Turno, resaltó el aporte de esta iniciativa a su desarrollo profesional y al fortalecimiento de la atención a la ciudadanía.

“Agradezco a la Alcaldía, a la Escuela de Gobierno y a la Universidad Rafael Núñez por esta oportunidad de seguir formándonos como profesionales, para brindar una atención integral y, sobre todo, de calidad”, afirmó.

Con el inicio de estos procesos formativos, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, continúa promoviendo oportunidades de aprendizaje para fortalecer las capacidades de los servidores públicos, contratistas y ciudadanos, contribuyendo a una gestión pública más preparada y a una ciudadanía más participativa.