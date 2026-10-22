Especialistas estéticos del mundo adelantarán jornada social en Medellín con tratamientos vasculares

Medellín

El próximo miércoles, 28 de octubre, se desarrollará en Medellín la estrategia “Sanando con Luz”, una jornada que entregará de manera gratuita tratamientos láser a pacientes que padecen lesiones vasculares congénitas y que no cuentan con los recursos para acceder a este tipo de intervenciones.

Esta iniciativa es liderada por el Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento, en alianza con la fundación Sciton Cares, la cual tiene un programa internacional que busca brindar acceso a tratamientos láser avanzados a personas que, por sus condiciones económicas, no podrían acceder a este tipo de tecnología.

¿Qué tipo de lesiones tratarán?

En la jornada del próximo 28 de octubre se tratarán pacientes con lesiones vasculares congénitas visibles, como hemangiomas y malformaciones vasculares.

Esta actividad se desarrollará en Quirófanos El Tesoro y contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales que estarán en la ciudad en el decimotercer Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento en su versión de Latinoamérica.

¿Quiénes se beneficiarán?

Los tratamientos se aplicarán a un grupo de pacientes mayores de 14 años, residentes de Medellín, que tengan lesiones vasculares congénitas, las cuales no solo representan una condición médica visible, pues para los pacientes pueden convertirse en una carga emocional que afecta su autoestima, seguridad y calidad de vida.

El grupo, que está constituido por cerca de 20 personas, tiene este tipo de lesiones y no cuenta con los recursos económicos para acceder a tratamientos especializados.

Sanando con luz

Desde este Congreso Mundial explicaron que el nombre de esta estrategia demuestra que la tecnología médica avanzada debe estar al servicio de las personas, especialmente de quienes más la necesitan.

El presidente del Congreso Mundial de Medicina Antienvejecimiento versión Latinoamérica, Luis Fernando Botero Gutiérrez, quien además es cirujano plástico-estético reconstructivo, explicó que durante la jornada se contará con “un gran número de especialistas que van a aportar sus conocimientos para que el beneficio también sea a nivel social”.

Explicó que los colegas médicos que vienen de Colombia y fuera del país van a brindar todos los conocimientos para ayudar a mejorar cicatrices y malformaciones congénitas, como aporte social a personas de menores recursos.

También será un escenario de aprendizaje para los especialistas que asistirán al Congreso y participarán en las intervenciones.

Alianza internacional

Este proyecto es respaldado por la fundación Sciton Cares, iniciativa global que ha desarrollado programas de tratamientos gratuitos alrededor del mundo, creando una red de médicos y clínicas comprometidas con llevar tecnología láser a comunidades que no tienen fácil acceso.

¿Cuáles son los especialistas que estarán en la jornada?

Los médicos especialistas que estarán en esta jornada serán Kiam Karimi, cirujano plástico de Estados Unidos; Carlos Durán, cirujano vascular de Venezuela; Mauricio Gamboa, dermatólogo de Colombia y Luis Fernando Botero, cirujano plástico de Colombia.

Aliados de la ciudad

El apoyo local llegará por el Greater Medellín Convention & Visitors Bureau y Quirófanos El Tesoro, quienes aportan a la articulación y ejecución segura de esta jornada.

Congreso mundial en Medellín

Entre el 29 y el 31 de octubre se cumplirá en Medellín el Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento, que reunirá a médicos y especialistas del mundo de estas especialidades.

Este encuentro es la versión de Latinoamérica del Congreso que tradicionalmente se realiza en Mónaco y cuenta con el mismo lineamiento, centrando como propósitos la educación médica continua y el fomento de conexiones profesionales.

El escenario del Congreso permite a los profesionales y especialistas tener la oportunidad de compartir conocimientos, explorar las últimas tendencias y descubrir los avances más recientes en esta área del conocimiento.