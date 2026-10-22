Cambios viales en La Cordialidad por obras del intercambiador de La Carolina en el sur de Cartagena

Los conductores que transitan por La Cordialidad deberán tener en cuenta dos cambios en la movilidad que comenzarán a regir desde mañana viernes y el próximo lunes, debido al avance de las obras del Intercambiador de La Carolina.

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El primer cambio será el cierre del retorno ubicado en el separador de la vía, frente al barrio Villa Estrella, a partir de este viernes 23 de octubre. Luego de un análisis realizado junto al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), se determinó adoptar esta medida para facilitar el flujo vehicular y permitir el desarrollo de las actividades constructivas en la zona.

Quienes necesiten realizar el retorno deberán utilizar la alternativa ubicada antes de la entrada al barrio El Pozón. Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, atender la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal de tránsito.

Segundo cierre el lunes: el acceso a La Carolina

El segundo cambio comenzará este lunes 26 de octubre, cuando se cierre la calle 39H, conocida como la entrada y salida del barrio La Carolina. La medida permitirá continuar con la instalación de la nueva tubería del sistema de alcantarillado, una de las intervenciones necesarias para avanzar en la construcción del Intercambiador.

Hasta el momento se han instalado 126 de los 270 metros de tubería previstos y se han construido dos de las siete cajas de inspección contempladas en este frente de obra. Este cierre hace parte del PMT implementado para facilitar la ejecución de los trabajos y organizar la circulación durante las distintas etapas del proyecto.

El Intercambiador sigue avanzando

Mientras se implementan estos cambios viales necesarios, el megaproyecto continúa en otros frentes de trabajo. Uno de ellos es la construcción de las vías de servicio que estarán paralelas al puente y a la glorieta, las cuales permitirá organizar los movimientos vehiculares una vez entre en funcionamiento el proyecto.

En la vía de servicio número 1, en sentido El Pozón–Bomba El Amparo, ya se fundió en concreto el pavimento de dos carriles. Entretanto, en la vía de servicio número 3, en sentido bomba El Amparo–El Pozón, avanzan los trabajos de conformación del terreno.

También continúa la pavimentación de la carrera 90A, en el sector de Villa Estrella, que ya supera el 80 % de ejecución, y que se convierte en la tercera vía complementaria de la megaobra, sumándose a la conexión Parque Heredia – La Carolina y la conexión Territorio Mío – Parque Heredia.