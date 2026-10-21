Liga de Robótica Cartagena define sus ocho finalistas

La Liga de Robótica Cartagena llegó al cierre de su fase clasificatoria con la realización del tercer encuentro, una jornada que reunió a estudiantes en torno a la programación, la construcción de robots y la sana competencia. Luego de tres encuentros, quedaron definidos los ocho equipos que avanzan a la Gran Final, de acuerdo con el puntaje acumulado durante las jornadas.

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En el tercer encuentro, el equipo SLUB obtuvo el primer lugar con 1.550 puntos, seguido de IEFEBABOT, con 1.220 puntos, y PROMOBOTS, que alcanzó 1.175 puntos. Los resultados reflejaron el desempeño de los participantes en esta última jornada clasificatoria y el proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo de la competencia.

Por su parte, el ranking acumulado de los tres encuentros dejó a IEFEBABOT en el primer puesto, con 3.520 puntos; Los Optimus Prime en el segundo, con 3.230; y CodeBots IESAS en el tercero, con 2.970. Completan el grupo de finalistas PROMOBOTS, con 2.905 puntos; SLUB, con 2.860; AURA KING, con 2.690; MANZANILLO, con 2.420; y ELECTROKIDS, con 2.380 puntos.

La Liga de Robótica Cartagena es una iniciativa impulsada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, en alianza con Robotic Minds, que promueve el acercamiento de niños, niñas y jóvenes a la ciencia, la tecnología, la programación y la robótica. A través de estos espacios, los participantes ponen a prueba sus conocimientos, fortalecen el pensamiento lógico y desarrollan habilidades como la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Veneplast, Oracle Academy, Autocore, la Secretaría de Hacienda Distrital, a través de la Unidad de Desarrollo Económico (UDE), y la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, entidades y organizaciones que contribuyen al desarrollo de esta experiencia de aprendizaje e innovación.

Con la fase clasificatoria finalizada, los ocho equipos se preparan para la Gran Final, donde buscarán demostrar lo aprendido y competir por los primeros lugares de la Liga.