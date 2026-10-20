Savia Salud y Hospital La María buscan fortalecer la atención hospitalaria en Puerto Berrío

Medellín, Antioquia

Savia Salud EPS participó en un encuentro interinstitucional en Puerto Berrío, Antioquia, para analizar la situación del Hospital La Cruz y avanzar en alternativas que permitan fortalecer su operación y mejorar la atención en salud para los habitantes del Magdalena Medio.

La reunión contó con la participación del gerente de Savia Salud EPS y representantes de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud y la Asamblea Departamental, quienes abordaron la necesidad de sumar esfuerzos para garantizar la continuidad de los servicios y ampliar la capacidad de respuesta hospitalaria en la región.

Uno de los puntos centrales es la posible articulación con el Hospital La María, institución que se proyecta como un aliado estratégico para impulsar una nueva etapa en la operación del Hospital La Cruz y fortalecer la prestación de servicios, especialmente para los usuarios que requieren atención de mayor complejidad.

Articulación entre las entidades será clave para definir la nueva etapa del Hospital La Cruz

La iniciativa busca beneficiar no solo a los habitantes de Puerto Berrío, sino también a las comunidades de municipios vecinos que dependen de la red hospitalaria del Magdalena Medio para acceder a servicios de salud oportunos y adecuados a sus necesidades.

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Savia Salud EPS señaló que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades departamentales y las instituciones prestadoras de servicios de salud para avanzar en alternativas que contribuyan al fortalecimiento de la red hospitalaria y al bienestar de sus afiliados.

El proceso de articulación entre las entidades será clave para definir las condiciones de una eventual nueva etapa de operación del Hospital La Cruz y avanzar en una oferta de atención más amplia para la población de esta subregión antioqueña.