Así lució la colombiana Honey Ordóñez en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 18: Honey Ordo�ez walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / DIMITRIOS KAMBOURIS

La modelo colombiana Honey Ordóñez representó a Colombia en el desfile anual de Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado este domingo 18 de octubre en Culver City, California.

La joven isleña hizo parte de las modelos seleccionadas para presentar las propuestas de Pink, una de las líneas de la reconocida marca estadounidense de lencería.

Su aparición se convirtió en uno de los momentos destacados de la participación colombiana en el espectáculo, que reunió a figuras internacionales del modelaje y combinó las nuevas colecciones de la firma con presentaciones musicales.

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Honey Ordóñez en la pasarela de Victoria’s Secret

Durante su recorrido, la modelo lució un conjunto en tonos pastel compuesto por una prenda de lencería lila de talle alto, decorada con pequeños lunares blancos. El vestuario se complementó con una chaqueta corta de apariencia afelpada, accesorios plateados y un bolso brillante.

Ordóñez también llevó un celular como parte de su propuesta, un detalle que acompañó la estética juvenil y desenfadada de Pink.

¿Quién es Honey Ordoñez y de dónde es?

Honey Ordoñez es una modelo colombiana originaria de San Andrés que ha construido su trayectoria trabajando con marcas de moda, belleza y campañas publicitarias internacionales.

Su historia familiar también conecta a dos países: su padre es colombiano y su madre es nicaragüense. Esta doble herencia estuvo presente en el anuncio de su participación en el desfile, en el que destacó ambos vínculos nacionales.

Con una estatura de 1,75 metros, Ordoñez ha desarrollado una carrera que incluye pasarelas, producciones editoriales y colaboraciones con reconocidas casas de diseño. Su perfil profesional le ha permitido trabajar en diferentes mercados y participar en proyectos que han ampliado su presencia en la industria.