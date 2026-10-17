Copa Libertadores Femenina: Así quedó el grupo de Santa Fe tras agónico triunfo ante Caracas

Las jugadoras de Santa Fe festejan el gol del triunfo ante Caracas / X: @LibertadoresFEM.

Independiente Santa Fe debutó con victoria en la Copa Libertadores Femenina de Ecuador. Las Leonas, tras más de 24 horas de aplazo de su compromiso, terminaron imponiéndose 3-2 a Caracas de Venezuela, en un auténtico partidazo disputado en el Estadio Rodrigo Paz Degaldo de Quito.

El juego no pudo celebrarse el jueves, tal y como estaba establecido, debido a que las jugadoras venezolanas tuvieron un problema de visado que les impidió viajar antes a territorio ecuatoriano.

Santa Fe comenzó perdiendo

Caracas se adelantó en el marcador a los 25 minutos, a través de Emaiver Mota, quien remató al poste de la mano izquierda del arco defendido por Jimena Ospina, quien voló al poste de su derecha.

Antes de terminar el primer tiempo, Santa Fe dio vuelta al marcador con dos anotaciones consecutivas, primero con un cabezazo de Katherine Valbuena a los 44 minutos y, posteriormente, un penalti de Mariana Zamorano a los 45+5 minutos.

Sn embargo, las venezolanas emparejaron todo nuevamente a los 48 minutos por intermedio de Fabiola Solórzano, tras un remate cruzado de pierna derecha al interior del área.

El triunfo Cardenal llegó a los 90+3 minutos, nuevamente por intermedio de la pelota quieta. Zamorano lanzó un centro al área en el que Andrea Pérez se anticipó a la portera rival, enviando la pelota al fondo de la red.

Tabla de posiciones Grupo A de la Copa Libertadores Femenina

Pos Equipo Pts PJ 1 Corinthians 3 1 2 Santa Fe 3 1 3 Caracas 0 1 4 Colo Colo 0 1

Corinthians, vigente campeón y gran favorito al título, se había impuesto 2-0 al Colo Colo de Chile el pasado jueves, asumiendo el liderato del Grupo A gracias a la diferencia de goles.

Próxima fecha

Este domingo 18 de octubre se llevará a cabo la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina. Santa Fe se estará enfrentando a Colo Colo.

[3:00PM] Santa Fe Vs. Colo Colo

[7:00PM] Corinthians Vs. Caracas