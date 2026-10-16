Hielera en Cartagena pagaría $29 millones mensuales menos en energía por posibles irregularidades

En el marco de sus acciones de control y verificación del consumo de energía, Afinia, filial del Grupo EPM, identificó presuntas irregularidades en el sistema de medición de un establecimiento comercial que producía hielo, ubicado en el barrio Bellavista, en Cartagena.

Los hallazgos estarían relacionados con el registro del consumo de energía y representan una diferencia significativa frente a los valores facturados al establecimiento.

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De acuerdo con la información técnica revisada, mientras la facturación corriente mensual del establecimiento se ubica alrededor de los $5 millones, el valor de la energía presuntamente dejada de facturar supera los $36 millones mensuales.

Esta diferencia evidencia la importancia de las inspecciones que adelanta la compañía para identificar posibles anomalías en los sistemas de medición y verificar que el consumo de energía corresponda con el registro realizado por los equipos.

Durante la visita, el personal técnico inspeccionó el gabinete, el medidor y la celda de medida, y encontró condiciones que podrían afectar el registro adecuado del consumo.

Como parte de las actuaciones adelantadas, se reemplazó el cableado de las señales de corriente, se realizaron pruebas de comunicación con los equipos de gestión y control, se verificó el funcionamiento de la medición centralizada y se descargaron los datos del medidor para analizar su comportamiento.

La inspección presentó dificultades para su desarrollo. Según el reporte técnico, las personas que atendieron inicialmente al equipo manifestaron no haber recibido aviso previo de la visita y se retiraron antes de que concluyeran las actividades. Asimismo, no suscribieron el acta en la que quedaron registrados los hallazgos y las presuntas irregularidades identificadas.

Afinia reitera que las irregularidades en los sistemas de medición y las conexiones no autorizadas pueden ocasionar que parte de la energía consumida no quede debidamente registrada ni facturada. Esta situación afecta la equidad en el pago del servicio y compromete los recursos necesarios para la operación, el mantenimiento y la modernización de la infraestructura eléctrica.

La compañía continuará desarrollando acciones de inspección y verificación técnica para promover el uso legal y responsable de la energía, proteger los recursos del sistema y contribuir a una prestación del servicio cada vez más confiable para los clientes-usuarios.