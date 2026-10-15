Patinadores de San Pablo y Simití ya entrenan en pistas recuperadas por la gobernación

La Gobernación de Bolívar, a través de IDERBOL, entregó tres obras claves que cambian la realidad deportiva de la región: la pista de patinaje Elías del Valle en San Pablo, la pista de patinaje de Simití y el Centro de Alto Rendimiento de Santa Rosa del Sur.

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Son más de 2.000 beneficiarios directos que disfrutarán de la nueva infraestructura que hoy entrega el Gobernador Yamil Arana Padauí.

Pista de Patinaje Elías del Valle en San Pablo, Sur de Bolívar

Inversión: $2.260 millones

Más de 600 niños, niñas y jóvenes hoy se benefician de esta pista de patinaje que cuenta con 405 metros de barandas de protección de 1.20m para velocidad; además, 52 luminarias nuevas, silletería en gradería, recuperación de cubierta, sistema eléctrico e instalación de baterías sanitarias nuevas.

Pista de Patinaje en Simití, Sur de Bolívar

Inversión: Más de $1.134,8 millones

Con este escenario se logra impactar a más de 200 patinadores. Durante la intervención, se contempló el mejoramiento de 1.969 m² de superficie deportiva, apto para la práctica y competencia del patinaje.

También, se instalaron 252 metros lineales de barandas metálicas de protección, con policarbonato y elementos de seguridad en la pista.

La adecuación incluyó adecuaciones de graderías (con silletería), cerramientos, fachadas, cubiertas, estructura metálica y espacios complementarios. Hay que destacar que, hoy la pista cuenta 24 luminarias adicionales para escenarios deportivos y 150 paneles LED de 14 W.

Recuperación de espacios: Trabajos de pintura, mantenimiento de superficies, enchapes y adecuaciones locativas para mejorar las condiciones de la infraestructura y el suministro e instalación de zona de juego infantil.

Centro de Alto Rendimiento - Santa Rosa, Sur de Bolívar

Inversión: Más de 1.900 millones

Son más de 1.000 deportistas los que a partir de hoy podrán hacer uso del Centro de Alto Rendimiento, que cuenta con escenario para fútbol sala, baloncesto, voleibol y gimnasio de powerlifting.

Las adecuaciones contemplaron cancha con malla epóxica reglamentaria, cubierta sellada, graderías con silletería, baterías sanitarias y duchas nuevas, cableado total y dotación técnica.

Con estas entregas, el gobierno del Bolívar Mejor consolida la mayor inversión en infraestructura deportiva en la historia del Sur del departamento.