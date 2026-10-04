Real Cartagena cae ante Boca Juniors en una noche marcada por los disturbios

Real Cartagena perdió 3-2 ante Boca Juniors de Cali en el estadio Jaime Morón León, en un partido que estuvo marcado por los graves incidentes protagonizados por aficionados y que terminó profundizando la crisis deportiva del conjunto heroico.

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El compromiso tuvo que ser suspendido alrededor del minuto 64, cuando varios integrantes de las barras ingresaron al terreno de juego mientras Real Cartagena perdía 3-0. La situación obligó a la intervención de unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y al desalojo de los aficionados que invadieron la cancha.

Una vez fueron controlados los desmanes y se garantizaron las condiciones de seguridad, el encuentro pudo reanudarse. Real Cartagena reaccionó y encontró en Fredy Montero a su principal referente ofensivo.

El delantero marcó dos goles para acercar al conjunto cartagenero en el marcador. El segundo llegó en el tiempo añadido, al 90+5, colocando el 3-2 y encendiendo nuevamente la ilusión de una remontada.

Sin embargo, el tiempo no alcanzó y Boca Juniors de Cali terminó llevándose los tres puntos del Jaime Morón.