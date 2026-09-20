“Cabañas del Hotel Arcoíris se salvaron del fuego”: MinInterior sobre incendio en Villa de Leyva
Rodrigo Lara, ministro del Interior, también confirmó que no se reportan fallecido ni heridos.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que las cabañas del Hotel Arcoíris se salvaron del fuego.
“Gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas”, señaló.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...