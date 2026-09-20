Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 sep 2026 Actualizado 23:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

“Cabañas del Hotel Arcoíris se salvaron del fuego”: MinInterior sobre incendio en Villa de Leyva

Rodrigo Lara, ministro del Interior, también confirmó que no se reportan fallecido ni heridos.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, habló sobre la situación actual del incendio en Vila de Leyva.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, habló sobre la situación actual del incendio en Vila de Leyva.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, habló sobre la situación actual del incendio en Vila de Leyva.
Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que las cabañas del Hotel Arcoíris se salvaron del fuego.

“Gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas”, señaló.

Noticia en desarrollo...

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado