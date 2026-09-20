“Cabañas del Hotel Arcoíris se salvaron del fuego”: MinInterior sobre incendio en Villa de Leyva

Rodrigo Lara, ministro del Interior, habló sobre la situación actual del incendio en Vila de Leyva.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que las cabañas del Hotel Arcoíris se salvaron del fuego.

“Gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas”, señaló.

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