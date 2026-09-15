La Feria Bonita proyecta mover más de $67.000 millones en Bucaramanga

La Feria Bonita de Colombia terminará el próximo domingo 20 de septiembre. Se proyecta mover más de $67.000 millones en Bucaramanga. La cifra es una estimación del dinero que generarían las actividades durante toda la programación.

El dato importa porque la feria no mueve solamente escenarios. También representa ingresos para hoteles, restaurantes, transportadores, vendedores y otros negocios de la ciudad.

Uno de los eventos con mayor participación fue el desfile de Clásicos y Antiguos, que reunió más de 300 vehículos en las calles de Bucaramanga.

Picos de Oro regresó con 10 carrozas. Este desfile, junto con la Minga Veredal y el Torbellinódromo, hizo parte de las actividades apoyadas por la Gobernación de Santander.

“Para este año destinamos cerca de 500 millones de pesos para apoyar las diferentes actividades culturales, como las que vimos este fin de semana en la Minga Veredal, el Torbellinódromo, el desfile de Clásicos y Antiguos y el tradicional desfile de Picos de Oro”, explicó Cristina Bohórquez, secretaria de Cultura y Turismo de Santander.

Las dos cifras cuentan cosas distintas. Por un lado, los cerca de $500 millones corresponden a recursos públicos destinados a varias actividades, mientras que los más de $67.000 millones representan la proyección del dinero que movería toda la feria en Bucaramanga.

“Esta feria proyecta un impacto económico importante para la ciudad y demuestra, una vez más, que la cultura y el turismo generan oportunidades en nuestra región”, agregó Bohórquez.

El balance definitivo se conocerá después del cierre de la feria y permitirá establecer si se alcanzó la proyección de $67.000 millones y cuáles sectores recibieron mayores ingresos.