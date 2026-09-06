Nace estratégica ‘Zona GEE’ en Cartagena: una alianza que transformará el Corredor Universitario

Más de 8 Universidades, más de 20 empresarios, comerciantes y alrededor de 20 organizaciones Comunales de las Unidades Comuneras de Gobierno 8 y 9 se unen en una triple alianza liderada por CORPRETUR que busca articular acciones concretas con otras entidades como la Cámara de Comercio de Cartagena, la Red de Universidades, la ASOJAC y la JAL de la Localidad Uno.

Gastronomía, Educación y Entretenimiento, integran el acróstico de Zona GEE que es el Territorio Cluster que se constituye como un nuevo triángulo estratégicamente ubicado en el corazón geográfico de la ciudad, con muchas universidades, restaurantes, gastrobares, hostales, clínicas, Centros Comerciales, culturales y deportivos con fronteras entre los vértices de la Avenida Pedro de Heredia, a la altura de María Auxiliadora con avenida del Consulado y la avenida El Bosque desde la Bomba de El Amparo, hasta el Nuevo Bosque y Crisanto Luque.

Universidades, comerciantes y empresarios de la cadena de valor del turismo y comunidades de las UCG 8 y 9 se unieron en una triple alianza liderada por CORPRETUR, para impulsar la zona GEE(Gastronomía, Educación y Entretenimiento) y posicionarla como el nuevo triángulo estratégico en el corazón geográfico de Cartagena.

En la reunión del día de ayer, el Comité Estratégico del Clúster, definió la hoja de ruta inmediata para visibilizar y activar el territorio a través de las siguientes acciones:

1. Se estructurará el posicionamiento de marca y un lanzamiento oficial para proyectar la Zona GEE como un epicentro de la cartagenidad auténtica (experiencias sensoriales, gastronómicas, educativas, culturales, deportivas, de salud y entretenimiento).

2. El Preludio Cultural Universitario del próximo mes de Octubre, se proponen potenciarlo como una plataforma más incluyente y de impacto mediático nacional. Por primera vez se Unirán a estudiantes y profesores los comerciantes, hoteleros, artesanos, emprendedores y vecinos del Corredor Universitario, convirtiéndolo en una de las vitrinas de lanzamiento de la zona GEE.

3. Se convocará un recorrido de familiarización y Rally de Reconocimiento (Rally Fam) diseñado para que medios de comunicación, operadores turísticos y visitantes nacionales e internacionales descubran, comercialicen y recomienden vivir nuevas y vibrantes experiencias cartageneras en la zona GEE de la ciudad.

4. Adicionalmente Se proponen gestionar un proyecto piloto de producción verde, economía circular y sostenible, enfocado en cultivos orgánicos en Patios productivos y espacios comunes cercanos al Km 0 dentro del ecosistema comercial de restaurantes, plazas de mercado, gastrobares, clínicas, Centros geriátricos, universidades, edificios institucionales y residenciales del territorio, como una característica y estrategia diferenciadora que aporte valor para residentes y potenciales visitantes de la zona.

5. También Se activará una plataforma integrada de promoción y comercialización para conectar la oferta de profesionales, técnicos, emprendedores, instituciones educativas, Comercios y negocios locales, con la demanda de productos y servicios en el mismo territorio.

6. Instituciones de primer nivel como la Fundación Universitaria Los Libertadores, Unisinú, Unicolombo, Unitecnar, Tecnológico Comfenalco y la subdirección de Comercio y Servicios del SENA Regional Bolívar, que hasta el momento han decidido hacer parte de este Cluster, activarán programas de formación especializada, idiomas e investigación.

Las inscripciones ya están abiertas y otorgarán cupos preferenciales para las personas postuladas por los negocios locales y las Juntas de Acción Comunal (JAC) de los barrios que ya están integrados como Piedra de Bolívar, Andalucía, España, Zaragocilla, Progreso, La Campiña, Nuevo Bosque, Escallón Villa, Calamares, La Troncal, Los Almendros, Buenos Aires, Tacarigua, Villa Sandra y otros sectores representados por la ASOJAC de la localidad número Uno.

7- Por último anunciaron que el Comité Territorial gestionará formalmente un encuentro con entidades Distritales y el Concejo de Cartagena, para sustentar un proyecto de Acuerdo que fortalezca la conectividad de transporte y otorgue estímulos institucionales permanentes a las inversiones y actividades que se desarrollen en este eje estratégico de la ciudad.