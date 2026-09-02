Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 sep 2026 Actualizado 09:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Capturado motociclista por presunta falsedad marcaria en vía Sincelejo – Calamar

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar en el kilómetro 87 de la Ruta 2515

Debol

Debol

Debol
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Un procedimiento de control vial adelantado por la Policía Nacional dejó como resultado la captura de un hombre por el presunto delito de falsedad marcaria y la incautación de una motocicleta en carreteras del departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo se desarrolló en el kilómetro 87 de la Ruta Nacional 2515, corredor vial Sincelejo–Calamar, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban actividades de registro y verificación a vehículos y conductores.

Durante los controles, los policías requirieron a un hombre procedente de Los Palmitos, Sucre, quien se movilizaba como conductor de una motocicleta de placas RFN-97F.

Tras las verificaciones efectuadas por las unidades policiales, el ciudadano fue capturado por el presunto delito de falsedad marcaria, contemplado en el artículo 285 del Código Penal colombiano. La motocicleta también fue incautada como parte del procedimiento.

“Estos controles en las vías de Bolívar no solamente están orientados a prevenir la siniestralidad vial, sino también a detectar posibles conductas delictivas. Continuaremos fortaleciendo la verificación de vehículos y sus sistemas de identificación en los principales corredores del departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado y la motocicleta fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso correspondiente y determinará la situación jurídica del ciudadano.

La Policía Nacional reiteró que mantendrá los controles en las carreteras de Bolívar con el propósito de fortalecer la seguridad, prevenir el delito y garantizar una movilidad segura para quienes transitan por el departamento.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir