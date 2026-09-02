Capturado motociclista por presunta falsedad marcaria en vía Sincelejo – Calamar

Un procedimiento de control vial adelantado por la Policía Nacional dejó como resultado la captura de un hombre por el presunto delito de falsedad marcaria y la incautación de una motocicleta en carreteras del departamento de Bolívar.

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El operativo se desarrolló en el kilómetro 87 de la Ruta Nacional 2515, corredor vial Sincelejo–Calamar, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban actividades de registro y verificación a vehículos y conductores.

Durante los controles, los policías requirieron a un hombre procedente de Los Palmitos, Sucre, quien se movilizaba como conductor de una motocicleta de placas RFN-97F.

Tras las verificaciones efectuadas por las unidades policiales, el ciudadano fue capturado por el presunto delito de falsedad marcaria, contemplado en el artículo 285 del Código Penal colombiano. La motocicleta también fue incautada como parte del procedimiento.

“Estos controles en las vías de Bolívar no solamente están orientados a prevenir la siniestralidad vial, sino también a detectar posibles conductas delictivas. Continuaremos fortaleciendo la verificación de vehículos y sus sistemas de identificación en los principales corredores del departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado y la motocicleta fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso correspondiente y determinará la situación jurídica del ciudadano.

La Policía Nacional reiteró que mantendrá los controles en las carreteras de Bolívar con el propósito de fortalecer la seguridad, prevenir el delito y garantizar una movilidad segura para quienes transitan por el departamento.