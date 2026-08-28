220 mamitas gestantes y lactantes en Cartagena están listas para asumir el reto de la maternidad

Lágrimas de alegría y sonrisas cargadas de emoción fueron las emociones en común de 120 madres gestantes y lactantes de la ciudad, que se dieron cita en el emblemático Parque Centenario, como cierre de la versión 2026 de ‘Lactar es amar’, un hermoso proyecto dirigido por la Primera Dama, Liliana Majana Pupo.

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En Cartagena, donde trabajar para mitigar la desnutrición de recién nacidos y acompañar a las madres durante el embarazo y la lactancia es uno de los objetivos prioritarios en el Plan de Desarrollo de la administración del alcalde Dumek Turbay, programas como ‘Lactar es amar’ buscan fortalecer las capacidades de las madres gestantes y lactantes y brindarles herramientas que pueden contribuir a mejores condiciones para ellas y sus hijos desde los primeros momentos de vida.

Por ello, bajo la máxima de garantizar información, nutrición, salud mental, crianza amorosa y entornos protectores, este programa se ha posicionado como una de las estrategias de mayor impacto social del Distrito.

“Desde que inicié mi labor como Gestora social a día de hoy, son más de 600 mamitas de diferentes barrios, corregimientos y zonas insulares, que como ustedes, se han preparado mental y físicamente, para recibir esa gran bendición que tienen en sus vientres. Lactar no es solo alimentar, es sostener, es sanar, proteger, es crear una conexión invaluable con ese ser que nació de nosotras”, expresó la gestora social durante el evento de clausura.

Durante la actual vigencia, Lactar es amar impactó la vida de 220 madres gestantes y lactantes no solo de la zona urbana sino la corregimental, específicamente en Pasacaballos, y en la insular en Santana. Durante varias sesiones, las beneficiarias de este programa reciben formaciones que las preparan física, psicológica y mentalmente para el rol de ser mamás, dentro de algunos de los temas que se tratan por expertos fueron: nutrición durante y post parto, crianza amorosa, salud sexual y reproductiva, salud mental en el embarazo, entre otras.

“Cuidar a nuestras mamás es cuidar el futuro de Cartagena. Cada una de ustedes lleva consigo una vida que merece crecer rodeada de amor, protección y oportunidades. Por eso, desde nuestra Administración seguiremos acompañándolas para que ninguna madre se sienta sola en el hermoso reto de criar y formar a nuestros niños”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Priorizando la primera infancia

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y su unidad de infancia destacan la importancia de brindar las herramientas necesarias para las futuras madres.

Es por esto que a través de programas como Lactar es Amar se promueve la educación, el acompañamiento y el fortalecimiento del vínculo materno durante el embarazo y la etapa de lactancia, con el principal objetivo de fomentar entornos protectores y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo sano de los bebés.

Desde el 2024 al presente año, Lactar es amar ha acogido como beneficiarias a más de 600 mujeres de la zona urbana, corregimental e insular de la ciudad.