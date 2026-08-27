Medellín pone a rodar su biodiversidad: dos trenes del Metro llevan la riqueza natural de la ciudad

Medellín, Antioquia

La biodiversidad de Medellín comenzó a recorrer la ciudad sobre rieles. Dos trenes del Metro fueron intervenidos con imágenes y contenidos sobre la fauna, la flora y los ecosistemas del Distrito, como parte de una campaña de comunicación y sensibilización que busca que miles de usuarios conozcan, valoren y protejan el patrimonio natural de la ciudad.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, en alianza con la Corporación Parque Arví, bajo la filosofía “conocer para amar, amar para cuidar”. La estrategia busca acercar a los ciudadanos a la riqueza natural que existe en el territorio y recordar que su conservación también depende de las decisiones y acciones cotidianas.

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, destacó: “Tenemos una biodiversidad que se expresa con animales de muchas especies, con muchas especies vegetales que tenemos la posibilidad de conocer de primera mano en el Metro de Medellín”.

Más de 800 especies registradas

A través de herramientas como las cámaras trampa, las autoridades ambientales pueden identificar las especies que habitan diferentes sectores y conocer cómo se movilizan por el territorio.

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Entre aves, mamíferos, insectos y otros grupos, el 2025 fueron registradas más de 800 especies de fauna, Esta información permite fortalecer el conocimiento sobre la biodiversidad. A estas labores se suman la siembra de más de 197.000 árboles nativos, el mantenimiento de 20 corredores verdes y la conservación de más de 4.300 hectáreas de quebradas abastecedoras de acueductos.

Julián Darío Álzate, director encargado de la Corporación Parque Arví, explicó:

“En los inventarios que hemos hecho a través de proyectos como Parque Arví, en las 17 reservas de la ciudad, en Medellín hay más de 4.000 especies de plantas identificadas y un sinnúmero de mamíferos y de fauna que también estamos identificando.

Los trenes ya recorren diferentes sectores de la ciudad con la invitación de reconocer, valorar y proteger la biodiversidad que habita Medellín.