Así quedó la rotación del pico y placa en Medellín para el segundo semestre de 2026

Medellín

A partir del lunes 3 de agosto comenzará a regir la nueva rotación del pico y placa en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá para el segundo semestre del año. La medida se aplicará de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., con una semana inicial de carácter pedagógico para la mayoría de los vehículos.

La nueva rotación quedó definida de la siguiente manera:

* Lunes: 5 y 8

* Martes: 1 y 4

* Miércoles: 0 y 2

* Jueves: 3 y 6

* Viernes: 7 y 9

Para los automóviles, la restricción aplica según el último dígito de la placa e incluye carros particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos. En el caso de las motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la medida se rige por el primer número de la placa.

“Invitamos a todos los conductores a consultar, con anticipación, el día de restricción correspondiente a su vehículo. El cumplimiento del Pico y Placa es obligatorio, para contribuir a una movilidad más ordenada y segura para todos”, señaló el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Semana pedagógica y sanciones

Entre el 3 y el 6 de agosto, las autoridades impondrán únicamente sanciones pedagógicas a quienes incumplan la medida, con excepción de los taxis, que continuarán bajo su esquema habitual.

A partir del 10 de agosto, los infractores se enfrentarán a un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.

Vías exentas del pico y placa

La restricción no aplicará en algunos corredores estratégicos de Medellín, entre ellos:

* Avenida Regional.

* Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín).

* Vía Las Palmas.

* Vía al Occidente antioqueño.

* Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y Las Palmas.

* Calle 10, entre el río Medellín y la Terminal del Sur.

* Los cinco corregimientos de Medellín.

Asimismo, se mantendrán corredores exentos para garantizar el acceso a la Terminal del Norte, mientras que las administraciones de Itagüí y Bello conservarán sus propias decisiones sobre la aplicación de la medida en los tramos de la Avenida Regional y la Autopista Sur ubicados en esos municipios.

Vehículos exentos

La Secretaría de Movilidad informó que seguirán exentos del pico y placa los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos de combustión a gas y los vehículos híbridos registrados en el RUNT.

En cuanto a los taxis, continuará vigente el esquema de rotación quincenal, acordado con el gremio, que modifica periódicamente el día de restricción y mantiene la secuencia establecida durante el semestre anterior.