Cae alias ‘Mantequilla’, presunto delincuente con un arma de fuego y municiones

En desarrollo de los planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el homicidio, uniformados de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a un hombre por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

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El operativo se llevó a cabo en la calle 33 del barrio El Toril. En el lugar fue capturado un hombre conocido con el alias de “Mantequilla”, de 24 años, a quien le fue hallada en su poder un arma de fuego de fabricación industrial, calibre 38, con dos cartuchos para la misma.

Alias “Mantequilla” registra dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de amenazas y porte ilegal de armas de fuego.

El arma de fuego incautada y el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que, en el marco de esta ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, en lo corrido del año han sido capturadas 53 personas por homicidio, 437 por porte ilegal de armas de fuego y se han incautado 373 armas de fuego.

“Nuestro compromiso es seguir retirando de las calles las armas de fuego ilegales que pueden ser utilizadas para cometer homicidios y otros delitos. No bajaremos la guardia en esta ofensiva para proteger la vida y la seguridad de todos los ciudadanos”, aseguró.