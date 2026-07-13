Familias disfrutan del circuito de parques del Corredor Histórico en Cartagena

Durante este puente festivo, cientos de familias cartageneras y visitantes disfrutan del circuito de parques del Corredor Histórico, Turístico y Ambiental, una red de espacios públicos que hoy ofrece nuevas alternativas para compartir, hacer deporte, jugar y disfrutar la ciudad.

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El circuito está conformado por el Nuevo Chambacú, Parque Espíritu del Manglar, Plaza de Variedades, Parque Centenario, Parque Apolo y Parque Flanagan, espacios que hoy hacen parte de una nueva oferta para disfrutar Cartagena desde sus parques.

La presencia de niños, jóvenes y familias en estos escenarios refleja la apropiación ciudadana de espacios que fueron recuperados renovados y creados para el encuentro de los cartageneros. La apuesta de la administración del alcalde Dumek Turbay por el espacio público busca que la ciudad cuente con lugares dignos, seguros y gratuitos para la recreación y el bienestar de todos los habitantes.

Con zonas verdes, senderos, juegos infantiles, escenarios deportivos y espacios para compartir en familia, estos lugares se han convertido en puntos de encuentro para niños, jóvenes y adultos. En el caso del Nuevo Chambacú, además, el complejo deportivo brinda un escenario para que cientos de niños desarrollen sus habilidades deportivas.

La mejor muestra del impacto de estos espacios está en las voces de quienes hoy los disfrutan.

Katia Martínez recorrió junto a su familia varios de los parques del circuito y, al llegar al Parque Centenario, destacó que encontró en Cartagena diferentes alternativas para disfrutar sus vacaciones sin salir de la ciudad:

“Estoy de vacaciones y no tuve la oportunidad de salir de la ciudad, pero tampoco me arrepiento, porque aquí he estado tranquila y he disfrutado de los parques que no había podido visitar. Estuve en el Nuevo Chambacú, Plaza de Variedades y ahora aquí en el Parque Centenario, donde se siente una tranquilidad; la ciudad está muy bonita”.

Alicia Murillo visitó el Nuevo Chambacú con su hijo y resaltó la gratuidad de estos espacios como una oportunidad para que las familias tengan nuevos planes al aire libre:

“Para todos los cartageneros, la gratuidad de este parque es súper importante. Es poder tener un espacio muy lindo para los niños, es un parque grande y mi hijo se lo está disfrutando. Si lo comparamos con un centro comercial, en esos espacios todo es más limitado; aquí tienen más libertad, están al aire libre e interactúan con otros niños”.

Desde el barrio Pie de la Popa, Ronal Restrepo, padre de familia, llegó al Parque Apolo para compartir con sus hijos y destacó la importancia de contar con espacios gratuitos cerca de sus barrios.

“Estas opciones gratuitas son vitales. La mayoría de los lugares para niños son pagos y aquí podemos compartir tiempo de calidad en familia. Son espacios tranquilos, cerca de donde vivimos y muy necesarios para la ciudad”.

Martha de Pombo, residente de Bocagrande, quien visita con frecuencia el Parque Flanagan junto a sus hijos, resaltó la seguridad y las condiciones del espacio:

“A ellos les gusta muchísimo este parque por la diversidad de juegos. Es muy seguro y muy limpio, y eso nos atrae bastante como familia. Venimos una o dos veces al mes y, a veces, hasta más. Tener espacios como estos para los niños, que antes no teníamos, ha sido muy valioso para la ciudad”.

La recuperación del espacio público hace parte de la apuesta de la administración distrital por fortalecer el bienestar ciudadano, uno de los pilares del Plan de Desarrollo Cartagena, Ciudad de Derechos.

En estos dos años y medio de de gobierno, esa visión se refleja en la recuperación y construcción de parques y escenarios deportivos en las tres localidades. Los cartageneros no solo pueden disfrutar de los espacios del circuito del Corredor Histórico, también cuentan con parques intervenidos en diferentes sectores de la ciudad, todos dispuestos para el disfrute ciudadano, con espacios gratuitos, seguros y pensados para la recreación, el deporte, el encuentro ciudadano y el disfrute de Cartagena.