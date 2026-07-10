Jornadas Gratuitas de Curaduría de Productos y Bancarización para artesanos de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), continúa impulsando acciones para el fortalecimiento del sector artesanal del Distrito e invita a todos los artesanos de la ciudad a participar en dos jornadas gratuitas orientadas a potenciar sus capacidades, visibilizar su trabajo y brindarles nuevas herramientas para el crecimiento de sus emprendimientos.

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Como parte de esta estrategia, el martes 21 de julio, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa, se realizará una Jornada de Curaduría Artesanal, liderada por Artesanías de Colombia, con el propósito de identificar a los artesanos productores del Distrito, reconocer las diferentes técnicas que desarrollan y consolidar una base de datos que contribuya a su promoción y visibilización a nivel local y nacional.

Los participantes deberán asistir con una muestra representativa de sus productos, la cual permitirá realizar el proceso de caracterización y reconocimiento de su trabajo artesanal.

“Con esta curaduría conoceremos de manera más precisa quiénes son nuestros artesanos, cuáles son las técnicas que preservan y cómo podemos seguir impulsando procesos de formación, promoción y comercialización. Esta es una gestión de la Administración Distrital para fortalecer un sector fundamental que visibiliza nuestra identidad cultural”, afirmó Shirley Tuñón, directora del IPCC.

Jornada de bancarización

Como complemento a esta estrategia, la Alcaldía de Cartagena, a través del IPCC, invita al sector artesanal a participar en la Jornada de Bancarización, que se realizará el miércoles 15 de julio, a las 2:00 p.m., en el Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa.

Esta actividad se desarrollará en alianza con Nequi Negocios y tiene como objetivo integrar a los artesanos al sistema financiero formal de manera gratuita, segura y sencilla, brindándoles herramientas que contribuyan al fortalecimiento de sus emprendimientos, la gestión de sus ingresos y el crecimiento de sus negocios.

La Alcaldía de Cartagena y el IPCC reiteran la invitación a todos los artesanos del Distrito para que participen en estas jornadas gratuitas, diseñadas para seguir fortaleciendo el sector artesanal, y generar mayores oportunidades de desarrollo económico y cultural para la ciudad.