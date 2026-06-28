Toma forma Corredor Verde en Cartagena: nueva vía que unirá El Pozón con Tierra Baja

Por instrucción del alcalde Dumek Turbay Paz, este sábado la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Planeación realizaron un recorrido técnico por el trazado del futuro Corredor Verde, la gran vía estructurante que conectará El Pozón con la vereda Tierra Baja y cambiará la movilidad entre el sur y la Zona Norte de la ciudad.

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Durante la inspección fueron revisados varios de los puntos más importantes del proyecto, entre ellos los puentes artesanales existentes que deberán ser intervenidos, así como los cuerpos de agua y canales que serán protegidos durante la construcción, garantizando un desarrollo responsable con el entorno ambiental.

El Corredor Verde contempla la construcción de 14 kilómetros de vía nueva, convirtiéndose en una alternativa para descongestionar la Ruta 90 y mejorar la conexión entre dos zonas de gran crecimiento urbanístico y económico.

Actualmente, recorrer este trayecto puede tomar más de 30 minutos por una vía en muy malas condiciones, con tramos de barro, puentes deteriorados y problemas de transitabilidad. Con el nuevo corredor, ese mismo recorrido podrá realizarse en aproximadamente 10 o 15 minutos.

“En este recorrido de verificación pudimos revisar todo el trazado del Corredor Verde junto a la Secretaría de Planeación. Identificamos canales que deben conservarse y protegerse durante la ejecución de la obra. Estos 14 kilómetros mejorarán la comunicación entre Tierra Baja y El Pozón, conectando además la Terminal de Transporte del Norte con la Terminal de Transporte del Sur, haciendo a Cartagena más competitiva y ayudando a disminuir la congestión vehicular en una zona que sigue creciendo urbanísticamente”, explicó José Ricaurte, secretario de Infraestructura (e).

Por su parte, el secretario de Planeación, Emilio Molina, secretario de Planeación, destacó la importancia estratégica del proyecto.

“Esta será una vía estructurante para Cartagena. Conectará dos zonas de alto desarrollo urbanístico y permitirá seguir consolidando el crecimiento ordenado de la ciudad. El recorrido nos permitió avanzar en la estructuración definitiva del proyecto”, afirmó Molina.

Hablan los beneficiados

La expectativa también es compartida por quienes diariamente recorren esta vía.

“Me parece perfecto. Va a beneficiar a muchísimas personas. Hoy para ir de El Pozón a Tierra Baja toca dar toda la vuelta por la Ruta 90 y se pierde más de media hora. Con esta vía serían apenas unos 15 minutos. Además, cuando llueve esto se vuelve puro barro y los puentes están muy deteriorados”, aseguró Luis Castellar, mototaxista de la zona.

En el mismo sentido, Elías Julio Beleño, también mototaxista, manifestó que “si arreglan este acceso será muy bueno para todos porque se reducirán mucho los tiempos de desplazamiento y será mucho más fácil llegar entre Tierra Baja y El Pozón”.

Con una inversión superior a $147 mil millones, el Corredor Verde hace parte del paquete de grandes proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz para preparar a Cartagena de cara al futuro, fortalecer la competitividad y ofrecer soluciones definitivas a la movilidad de miles de ciudadanos.