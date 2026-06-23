Un motociclista de 15 años murió en Risaralda (Caldas) al chocar contra un objeto fijo

Risaralda

La víctima mortal del siniestro vial fue identificada como Joan Sebastián Martínez, de 15 años, quien se movilizaba con otro joven de 16 años, sin embargo, el primero sufrió lesiones severas en su cabeza, por lo que fue trasladado al hospital local. Sargento José Fernando Gómez, comandante (E) de bomberos de Risaralda, afirma que vecinos del sector donde ocurrió la colisión, ayudo atendiendo la emergencia.

“Esto sucedió en la entrada del barrio de Villa Cristina, salió la móvil 4 de bomberos, encontramos dos personas lesionadas, una de ellas con heridas en su cabeza e inconsciente, mientras que José Luis Hoyos, de 16 años, también estaba inconsciente. Al primero lo traslada una unidad de bomberos y tres personas de la comunidad hacia el Hospital Departamental San Rafael”.

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Ambos adolescentes se desplazaban en una motocicleta XTZ de color negro de placas FET 10A. Las autoridades investigan si la causa del siniestro vial fue a raíz de la alta velocidad, ya que transitaban en horas de la madrugada.

El sargento Gómez hace un llamado a los motociclistas a ser prudentes al movilizarse por la red vial del municipio y el departamento, manejar a la defensiva para evitar ser victimas de choques.