DATT lideró jornada de seguridad vial con motociclistas en Cartagena

Con la campaña “Movemos carga, protegemos vidas”, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en articulación con la Asociación para la Gestión de Riesgo Empresarial - AGREM, realizó una jornada de sensibilización dirigida a las empresas ubicadas en la zona industrial de Mamonal.

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La actividad tuvo como propósito fortalecer la cultura de seguridad vial entre trabajadores, conductores y peatones que diariamente se movilizan por el corredor de carga, una de las zonas con mayor flujo vehicular de Cartagena y donde se han registrado siniestros viales que impactan la seguridad de los actores viales y la movilidad del sector.

Durante la jornada se abordó como tema central el mal parqueo, una conducta que representa un riesgo para la seguridad vial y afecta especialmente a los peatones, quienes en muchos casos se ven obligados a transitar por la calzada debido a la ocupación indebida de andenes y espacios públicos.

A través de charlas pedagógicas y espacios de sensibilización, los participantes recibieron recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, el respeto por la señalización vial y la importancia de adoptar comportamientos responsables que contribuyan a la prevención de siniestros y a la protección de la vida.

Con este tipo de iniciativas, el DATT continúa promoviendo una movilidad más segura, ordenada y eficiente en el corredor de carga de Mamonal, fortaleciendo las condiciones de seguridad para los peatones y facilitando la circulación de vehículos de carga y particulares.

La entidad hizo un llamado a las empresas y a sus trabajadores para que se conviertan en multiplicadores de buenas prácticas viales, recordando que la seguridad en las vías es una responsabilidad compartida y que cada acción preventiva contribuye a salvar vidas.