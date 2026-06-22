Cortometraje cartagenero “El Llamado del Tambor” gana convocatoria nacional “Narra Tu Territorio”

El fotógrafo y realizador audiovisual cartagenero Tián Vergara fue seleccionado entre los 20 proyectos ganadores de la categoría Cortometraje de la convocatoria nacional Narra Tu Territorio, una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, MinTIC, Canal Trece y el programa Medios en Red.

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La convocatoria seleccionó un total de 75 proyectos a nivel nacional distribuidos entre las categorías de Microreportaje, Seriado y Cortometraje.

Entre ellos, “El Llamado del Tambor” logró posicionarse como uno de los 20 proyectos escogidos en la categoría de cortometraje. “El Llamado del Tambor” es una historia de ficción que toma al tambor como símbolo de memoria, identidad y resistencia cultural.

Más que un instrumento musical, el tambor representa la voz de los ancestros, el vínculo entre generaciones y el llamado permanente a preservar las raíces afrodescendientes del Caribe colombiano. La producción fue rodada entre María La Baja, Bolívar, y el corregimiento de La Boquilla, en Cartagena. Todo el equipo humano estuvo conformado por jóvenes talentos cartageneros de la industria audiovisual.

El cortometraje contó con la participación de importantes representantes de la tradición bullerenguera, entre ellos Vivian Pérez, destacada bailadora, formadora infantil y gestora cultural reconocida por su incansable labor en la transmisión y preservación de la tradición del bullerengue, así como por su participación en agrupaciones de cantos tradicionales junto a referentes como Ceferina Banquez; y Víctor Medrano “El Docto”, hijo de la reconocida cantadora Estefanía Caicedo y Yoel Londoño Gestor cultural. Representante y exponente de la cultura ancestral y de la música afrodescendiente.

La propuesta musical estuvo liderada por la agrupación Al Son del Tambor, reconocida por su trabajo en la preservación y difusión de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano. El proyecto contó con la participación del Cantador emergente de la nueva generación del bullerengue.

Alejandro Marín, quien contribuyó con tonadas y cantos originales concebidos especialmente para el cortometraje, enriqueciendo su identidad sonora y fortaleciendo el vínculo entre la historia, la memoria y las raíces culturales del territorio.

La dirección del proyecto estuvo a cargo de Tián Vergara, fotógrafo y realizador audiovisual del Caribe Colombiano con experiencia en producción documental, contenidos culturales y procesos de formación audiovisual comunitaria.

La selección de “El Llamado del Tambor” reafirma el potencial creativo de Cartagena y del Caribe colombiano para producir contenidos audiovisuales que contribuyan a la conservación del patrimonio cultural, al fortalecimiento de la memoria colectiva y a la visibilización de las historias que nacen desde los territorios.

“Agradecemos profundamente a cada persona, artista, portador de tradición y miembro del equipo que hizo posible este proyecto. Su compromiso y amor por nuestra cultura son el alma de esta historia. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y canales oficiales, donde próximamente anunciaremos la fecha de estreno de El Llamado del Tambor”.

En el enlace adjunto encontrarán fotografías oficiales del proyecto, imágenes del rodaje y VIDEO de detrás de cámaras para uso de prensa y difusión.

LINK

https://drive.google.com/drive/folders/1Q2QAZwqWMTGSDFNCDaO1lxHcV7xu2EeU?usp =sharing