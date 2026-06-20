Cartagena está lista para recibir más de 700 mil personas durante la temporada turística de mitad de año 2026

Cartagena se prepara con entusiasmo para vivir con emoción una gran temporada turística de mitad de año, que se extiende desde el segundo puente de junio hasta el puente de la Asunción en agosto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según las proyecciones más recientes, se estima la llegada de más de 697 mil pasajeros por vía aérea a la ciudad. En el segmento nacional, se espera recibir a más de 580 mil pasajeros pasajeros domésticos, con una estimación del 14% de estos pasajeros realizando alguna escala antes de llegar a la ciudad. Los principales orígenes de los turistas nacionales siguen siendo Medellín, Bogotá y Cali, con una estadía promedio de 4 días.

En el ámbito internacional, se proyecta el arribo de cerca de 114 mil pasajeros, de los cuales se estima que más del 30% realizará una escala en su trayecto. Los mercados internacionales que liderarán las visitas hacia Cartagena son Estados Unidos, Panamá, México, Perú, Costa Rica, España, Brasil y Argentina, con una duración estimada de viaje de 4 días.

El turismo náutico y de excursiones locales también reportará una alta actividad: se proyecta un movimiento alrededor de 145 mil pasajeros en el Muelle La Bodeguita. Para movilizar a estos visitantes hacia la zona insular de forma segura, se tienen previstos 3600 zarpes desde este muelle.

Adicionalmente, el turismo internacional de cruceros seguirá dinamizando la economía local, con la expectativa de recibir 8 recaladas durante este periodo. Estas embarcaciones de gran calado traerán a la ciudad un estimado de 26.333 personas entre pasajeros y miembros de tripulación.

“En esta temporada turística, la ciudad le abre las puertas a los visitantes nacionales y extranjeros que vendrán a disfrutar de la joya del Caribe colombiano. Desde la Secretaría de Turismo trabajamos para garantizar el pleno disfrute de su estadía, ofreciendo una experiencia diversificada, competitiva y memorable para quienes nos elijan como su destino preferido”, señaló Milton Pereira, secretario (e) de Turismo de Cartagena.

Agenda cultural, deportiva y festiva

Esta temporada de mitad de año viene acompañada de una agenda diversa de eventos que enriquecen la experiencia del destino. Junio inició con la conmemoración de los 493 años de Cartagena, y sumó eventos de gran impacto como la carrera Superhero Run el 14 y el reto gastronómico Posta Challenge, del 27 al 29 de junio.

“Esta temporada turística de mitad de año es una oportunidad para que Cartagena siga fortaleciéndose como ese destino preferido desde siempre para las vacaciones, pero que, en los últimos años, incluye una amplia oferta desde el turismo gastronómico, cultural y deportivo, que se suman al ya conocido turismo marino costero.

Los esperamos en la ciudad para que disfruten del Posta Challenge y toda la creatividad de nuestros chef. Asimismo, tendremos múltiples actividades deportivas, religiosas y culturales para disfrutar de nuestra ciudad”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Julio mantendrá las tradiciones y el deporte con las fiestas de la Virgen del Carmen el 16, la Media Maratón Regiones de Colombia el 19 y la fiesta patria del Día de la Independencia el 20. Agosto consolidará el cierre de temporada celebrando la Batalla de Boyacá el 7, el festival Fe Música el 8, y el orgullo local en el Día de la Champeta el 13.

Seguridad garantizada para todos los visitantes

Durante esta temporada, se realizarán coordinaciones con la Policía Nacional para garantizar la seguridad ante el alto flujo turístico. Se implementarán planes operativos, campañas preventivas y controles, de acuerdo a nuestra misionalidad. Además, se reforzará la presencia de los Guardianes del Turismo en las distintas zonas turísticas de la ciudad, ofreciendo orientación y apoyo a todos los visitantes durante su estadía.

Como parte de las acciones de pretemporada, la Capitanía de Puerto de Cartagena adelantó jornadas de socialización con el gremio marítimo, en las que se enfatizó la importancia de mantener al día los mantenimientos preventivos de las embarcaciones, así como la obligatoriedad de que los pilotos cuenten con sus licencias de navegación vigentes.

El Capitán de Puerto de Cartagena, Capitán de Navío Alberto Buelvas Susa, afirmó que “La Autoridad Marítima Colombiana ha dispuesto todas sus capacidades humanas, técnicas y tecnológicas para recibir a los más de 250 mil visitantes que se espera lleguen a los destinos de playa y mar durante esta temporada vacacional. Invitamos a locales y turistas a disfrutar de estos espacios de manera responsable, acatando las recomendaciones emitidas por la Dirección General Marítima para contribuir a una navegación y recreación seguras”.

La temporada de vacaciones de mitad de año representa una oportunidad para fortalecer la cultura de prevención y fomentar buenas prácticas de seguridad, por ello, la DIMAR invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

• Hacer uso exclusivo de los muelles autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros: Muelle La Bodeguita, Muelle de Madera Pegasos, Club Náutico, Club de Pesca, Marina Rosales, Marina Santa Cruz y Marina Náutica Integral.

• Contratar servicios de transporte marítimo únicamente con empresas formalmente constituidas. Esta información puede ser consultada en la Capitanía de Puerto y en Corpoturismo. En todos los muelles habrá puntos de atención con inspectores de Dimar.

• Todos los ocupantes deben usar chaleco salvavidas durante todo el recorrido. No se debe nadar ni lanzarse al agua cerca de las embarcaciones, ni durante la navegación ni cuando estén fondeadas.

• En caso de emergencia, comunicarse a la línea 146 de Guardacostas, al celular 310 476 4078 de la Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima o al canal 16 del VHF marino.

• Respetar los niveles de velocidad y ruido permitidos en la bahía interna, así como los horarios de navegación, teniendo en cuenta que el retorno habitual es a las 5:00 p.m., sujeto a cambios por condiciones meteomarinas.

• Mantener un comportamiento adecuado a bordo y evitar el consumo excesivo de alcohol.

• Proteger el ambiente marino evitando arrojar residuos al agua, no utilizar elementos contaminantes como globos y no extraer especies marinas como conchas o estrellas de mar.