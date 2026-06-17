Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jun 2026 Actualizado 12:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WActualidad

Los nombramientos de la Cancillería en plena Ley de Garantías

En la última semana de mayo, previo a la primera vuelta presidencial, se produjeron nombramientos en la Cancillería.

Los nombramientos de la Cancillería en plena Ley de Garantías

Los nombramientos de la Cancillería en plena Ley de Garantías

00:00:0001:52
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Caracol Radio conoció los documentos en los que se firmaron varias resoluciones con nombramientos en la Cancillería colombiana en medio de la Ley de Garantías.

Le puede interesar: Javier Pava vuelve a la Dirección de la UNGRD tras renuncia de Carlos Carrillo

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló los actos administrativos del área de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores en donde se evidencian los nombramientos de:

  • Álvaro Sandoval (19 de mayo)
  • Andrés Ordóñez (26 de mayo)
  • Ariana Rosario Mendoza (26 de mayo)
  • Patricia Cortés (26 de mayo)
  • Elkin Echeverry (26 de mayo)
  • Olga Lucía Arenas (26 de mayo)
  • Jhon Edgar Talero López (26 de mayo) 

Cabe recortar que el presidente de la República, Gustavo Petro, había señalado que no se podía remover de sus cargos a fichas clave de su gobierno como Angie Rodríguez, precisamente porque se estaba en plena Ley de Garantías.

Vea aquí: Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD ante suspensión por participación en política

Escuche la noticia completa de Julio Sánchez Cristo aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:52
Descargar
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir