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Los nombramientos de la Cancillería en plena Ley de Garantías

Caracol Radio conoció los documentos en los que se firmaron varias resoluciones con nombramientos en la Cancillería colombiana en medio de la Ley de Garantías.

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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló los actos administrativos del área de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores en donde se evidencian los nombramientos de:

Álvaro Sandoval (19 de mayo)

Andrés Ordóñez (26 de mayo)

Ariana Rosario Mendoza (26 de mayo)

Patricia Cortés (26 de mayo)

Elkin Echeverry (26 de mayo)

Olga Lucía Arenas (26 de mayo)

Jhon Edgar Talero López (26 de mayo)

Cabe recortar que el presidente de la República, Gustavo Petro, había señalado que no se podía remover de sus cargos a fichas clave de su gobierno como Angie Rodríguez, precisamente porque se estaba en plena Ley de Garantías.

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Escuche la noticia completa de Julio Sánchez Cristo aquí: