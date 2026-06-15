Cepeda denunciará a De la Espriella por su “presunta participación en saqueo de salud en Caribe”
El candidato presidencial Iván Cepeda vincula a Abelardo De La Espriella con supuestos delitos en el sector de la salud. Dice que radicará una nueva denuncia contra su contendor electoral.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
José Andrés González Gaitán
Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, Especialista en Sistema...