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15 jun 2026 Actualizado 18:32

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Política

Cepeda denunciará a De la Espriella por su “presunta participación en saqueo de salud en Caribe”

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Fotos: (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images)

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Fotos: (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images)

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El candidato presidencial Iván Cepeda vincula a Abelardo De La Espriella con supuestos delitos en el sector de la salud. Dice que radicará una nueva denuncia contra su contendor electoral.

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José Andrés González Gaitán

José Andrés González Gaitán

Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, Especialista en Sistema...

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