El abogado de Bessd solicita que se le permita realizar la gira del nuevo trabajo musical

Medellín

La audiencia contra el cantante antioqueño Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, se reanudó este viernes para definir si se impone medida de aseguramiento contra el artista y otras tres personas procesadas por el delito de secuestro extorsivo agravado.

La Fiscalía sostiene que Blessd habría sido el determinador de los hechos ocurridos en junio de 2022, cuando Andrés Felipe Sánchez, imitador del cantante puertorriqueño Ozuna y representante del imitador de Blessd, presuntamente fue retenido contra su voluntad en un estudio de grabación de Medellín.

Junto al cantante también son investigados su mánager, Santiago Jaramillo Morán, conocido como “Dímelo Jara”; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. La imputación por secuestro extorsivo ya quedó en firme para los cuatro procesados.

Solicitud

Durante la audiencia, el abogado del artista Andrés Arango le solicitó a la jueza del caso que no le prive de la libertad a Blessd para que pueda realizar la gira internacional de su nuevo trabajo musical.

“Si usted decide imponer alguna medida en contra de mi representado, mi petición es que no exista la prohibición de salida del país. Y hacemos esta petición de que no exista la prohibición de salida del país para efectos de que mi asistido pueda cumplir con sus compromisos a nivel internacional, que pueda realizar la gira, el lanzamiento de su nuevo disco, de su nuevo trabajo musical que está próximo a salir a la luz pública, y que, de usted imponer algún tipo de restricción frente a ella, sea la de presentarse de manera virtual”, solicitó.

La versión de la Fiscalía

De acuerdo con la investigación, Sánchez fue citado junto al imitador de Blessd al estudio de grabación mediante un mensaje de WhatsApp enviado por Sebastián Jaramillo, convencidos de que se trataba de una reunión amistosa, debido a que días antes habían percibido una actitud favorable del artista frente a la existencia del tributo musical.

Sin embargo, la situación habría cambiado una vez llegaron al lugar cuando presuntamente los insultaron y acusaron de estar lucrándose de la imagen del artista urbano.

Según las investigaciones, las víctimas habrían sido presionadas para firmar un documento mediante el cual se comprometían a suspender todas las actividades y presentaciones relacionadas con el imitador de Blessd. En caso de incumplir dicho compromiso, deberían pagar una multa de 100 millones de pesos.

La acusación señala que durante la reunión Andrés Felipe Sánchez habría permanecido retenido durante aproximadamente tres horas.

Según la denuncia, cuando intentó grabar la conversación con su teléfono celular, Sebastián Jaramillo le propinó varias palmadas en el cuello y en el rostro para obligarlo a detener la grabación y borrar contenido de su celular. Daniel Alejandro Velásquez Franco habría exhibido una pistola negra de pequeña tamaño con el fin de intimidar a la víctima.

Velásquez no enfrenta cargos en este proceso debido a que fue asesinado en junio de 2024 en el municipio de Envigado.

La llamada que compromete a Blessd

Uno de los principales elementos expuestos por la Fiscalía contra el cantante es una llamada telefónica que, según la investigación, ocurrió mientras Sánchez permanecía en el estudio. La fiscal aseguró que en medio de la discusión Sebastián Jaramillo le entregó a la víctima un celular que mantenía una llamada activa con Blessd. Durante esa conversación, el artista presuntamente habría proferido amenazas para presionarlo a firmar el documento.

Para la Fiscalía, esta comunicación demostraría la participación de Blessd como determinador de la conducta investigada, al considerar que respaldó las.

La Procuraduría pide que no se aplique medida de aseguramiento al artista Blessd, acusado de secuestro extorsivo.