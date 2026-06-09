¿Cómo quedaron las elecciones en PERÚ? Último reporte de votos y perfil del nuevo presidente

Los candidatos de la segunda vuelta presidencial de Perú en 2026, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori (Crédito: Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images)

Perú se encuentra en los últimos días para definir nuevamente a su presidente (el noveno en diez años), habiendo nerviosismo por el proceso de escrutinio que deberá definir cuál será el apretado margen por el que se impondrá cada candidato al finalizar el conteo.

¿Cómo van los resultados de las elecciones en Perú?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo encargado de determinar el candidato con más votos válidos en la segunda vuelta presidencial. El proceso investiga la cantidad de sufragantes en cada una de las 90.223 mesas habilitadas en el país.

La ONPE reporta llevar el 95.966% de las mesas escrutadas, teniéndose de las 92.766 actas en el territorio una cifra de 89,019 contabilizadas, 1.547 para enviar al Jurado Electoral Especial (JEE) y 2.200 pendientes

Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, consolida un 50.055% de los votos totales, con 8’910.464.

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, cuenta con el 49.944% de los votos, teniendo 8’890,775.

Captura de pantalla del último reporte de elecciones presidenciales en Perú (Crédito: ONPE) Ampliar Captura de pantalla del último reporte de elecciones presidenciales en Perú (Crédito: ONPE) Cerrar

Esto significa que se ha cerrado la brecha entre los candidatos, habiendo una distancia de 19.689 votos entre ellos (0,11 del total porcentual). La tendencia muestra que la diferencia se estrecha levemente con cada actualización, quedando el resultado aún en incertidumbre. Quedan poco más de 2.000 actas restantes en proceso de incorporación y revisión ante los JEE.

¿Quién es Roberto Sánchez?

Roberto Sánchez, de 57 años, estudió Psicología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y ejerció como psicoterapeuta individual y grupal en la década del 1990.

En su trayectoria política, fue congresista y exministro de salud y del comercio exterior. Su intención ha sido captar los votos rurales del sur andino, a las que les promete que indultará al exmandatario si llega al poder.

Se presenta como el heredero político de Pedro Castillo, expresidente peruano condenado a 11 años y medio de cárcel por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.

Entre sus principales propuestas, ofrece impulsar una Asamblea Constituyente para reemplazar la constitución de 1993, promulgada por el expresidente Alberto Fujimori que establecía políticas neoliberales, las cuales reprueba el candidato.

Otra de sus principales consignas es la liberación de Castillo —a quien considera víctima de un “complot golpista”.

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¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (quien mandó entre 1990 hasta el 2000), es una administradora de empresas formada en Estados Unidos, madre de dos hijas y divorciada. En su trayectoria política, fue primera dama del último periodo de su padre; congresista de Perú entre 2006 y 2011 y varias veces candidata a la presidencia.

Proviene del partido Fuerza Popular, formado por ella misma en 2009 para defender el legado de su padre y que hoy tiene 20 de los 130 asientos del Congreso, la bancada más numerosa en el actual Parlamento.

La candidata, de 51 años, se presenta como la opción para derrotar a las bandas de extorsionadores y sicarios del país al apelar al recuerdo de su padre.

Aunque condenado y extraditado internacionalmente por violaciones de derechos humanos y corrupción, Alberto Fujimori es considerado artífice de la derrota del movimiento maoísta Sendero Luminoso, considerado una de las guerrillas más cruentas de América.

“Nuestro país necesita orden. Y eso ya lo hemos logrado” en los años 1990, dijo Keiko Fujimori durante un reciente debate televisado.

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