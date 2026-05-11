Tunja siente el golpe de los servicios públicos más caros

Los habitantes de Tunja continúan manifestando inconformidad por el aumento en las tarifas de servicios públicos, situación que ya se refleja en los indicadores económicos de la ciudad. Aunque la capital boyacense suele aparecer entre las ciudades con menor costo de vida, los incrementos recientes han generado protestas y cacerolazos ciudadanos.

El economista Jacinto Pineda explicó que entre enero y abril de 2026 los servicios públicos en Tunja aumentaron 4,49 %, cifra que supera ampliamente el promedio nacional. «...En Colombia el incremento ha sido del 2,25 %, mientras que en Tunja fue del 4,49 %...», señaló.

Pineda indicó además que este comportamiento incidió directamente en el crecimiento de la inflación local, que alcanzó el 4,57 %, por encima del promedio nacional del 3,87 %. «...Los servicios públicos fueron los que presionaron este indicador de inflación en la ciudad...», agregó.

La situación ha generado creciente inconformismo entre usuarios de distintos sectores de la ciudad, quienes exigen una reducción en las tarifas y mayor control sobre los costos de los servicios básicos. Durante las últimas semanas se han realizado manifestaciones y cacerolazos en varios puntos de Tunja.