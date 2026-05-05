Antioquia con mayor gestión de tierras: más de 61 mil hectáreas impulsan reforma agraria

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, presentó un informe detallado sobre los avances de la Reforma Agraria en Antioquia, departamento que hoy se posiciona como el segundo del país con mayor gestión de tierras, superando las 61.000 hectáreas, lo que refleja el impacto de las acciones orientadas a garantizar el acceso, la formalización y la justicia agraria para miles de familias campesinas.

“En el Bajo Cauca hemos identificado tierras del Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) que, aunque fueron entregadas por grupos paramilitares, permanecían ocupadas por particulares y nunca cumplieron su propósito de reparar a las familias afectadas. Hoy las estamos recuperando para devolver los derechos territoriales a las víctimas y garantizarles condiciones de vida digna en el campo”, afirmó el director Harman.

En materia de formalización, la ANT ha logrado la titulación de 27.498 hectáreas en 23 municipios del departamento, mediante la entrega de 3.505 títulos de propiedad, beneficiando a más de 6.061 familias rurales. Este avance representa un paso decisivo hacia la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y el fortalecimiento de la economía campesina.

El informe también resalta avances en el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades étnicas, con la formalización de 2.660 hectáreas a través de 14 títulos colectivos, de las cuales 2.445 corresponden a procesos de constitución y ampliación de resguardos indígenas, y 215 hectáreas han sido adjudicadas a comunidades negras.

“Estamos viendo cómo se han beneficiado comunidades negras, indígenas y también territorios históricos como San José de Apartadó, una población que ha sufrido con dureza los embates de la violencia.

Hoy avanza en su consolidación como Zona de Reserva Campesina y, a través de la Agencia Nacional de Tierras, podrá acceder a los títulos que le permitan invertir en proyectos productivos y proyectarse como una despensa agrícola para Colombia”, expresó Walter Salas, diputado de la Asamblea de Antioquia.

En cuanto a la recuperación de tierras, la máxima autoridad de tierras de la Nación reportó 45 aprehensiones materiales que equivalen a 7.885 hectáreas recuperadas en subregiones estratégicas como el Magdalena Medio, Urabá y el Bajo Cauca, territorios históricamente afectados por el conflicto y la ilegalidad.

“Casos emblemáticos como La Virgen del Cobre, en Necoclí, o la finca La Cagada, en Tarazá, evidencian cómo, a lo largo de Antioquia, grandes haciendas ubicadas a la entrada de los municipios terminaron bajo control territorial de estructuras paramilitares, sin que el Estado ejerciera su autoridad para recuperarlas. Hoy la situación es distinta: en el departamento no se ha expropiado una sola finca, pero sí se han recuperado cerca de 40.000 hectáreas que eran del Estado en el Magdalena Medio”, confirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

El fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) es otro de los pilares de la Reforma Agraria. En Antioquia se han constituido más de 220.000 hectáreas bajo esta figura, beneficiando a miles de familias en distintas subregiones. Se destacan procesos como la ZRC de Puerto de Oro y Valdivia, así como la Zona Agrominero-ambiental de Anorí y Campamento, que en conjunto impactan a más de 14.000 personas.

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Tierras ha formalizado 189 predios a entidades de derecho público para el desarrollo de proyectos de infraestructura en educación, infraestructura, deporte, salud y servicios comunitarios, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las comunidades y a construir territorios de paz.

Casos emblemáticos en Antioquía

Entre los procesos más representativos se encuentra la recuperación de la hacienda Virgen del Cobre, en Necoclí, un predio de más de 1.100 hectáreas que hoy beneficia a 120 familias campesinas y víctimas del conflicto, tras haber estado durante años en manos de estructuras vinculadas al paramilitarismo y economías ilegales. Este caso simboliza el avance de la Reforma Agraria, al devolver estos predios a comunidades que hoy los trabajan para la producción y la vida digna.

A este se suma el caso del predio La Perla, en Puerto Triunfo, de 115 hectáreas, que durante más de 17 años fue reclamado por la comunidad y que es entregado a la Asociación de Mujeres Construyendo Tejido Social, convirtiéndose en un símbolo de persistencia y organización comunitaria. Esta entrega no solo representa el acceso a la tierra, sino también una apuesta por el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres rurales, la reconstrucción del tejido social y la generación de oportunidades productivas en el territorio.

“Estos resultados no son solo cifras, son historias de dignidad, de justicia y de transformación del campo antioqueño”, concluyó el director Harman.