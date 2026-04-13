Extesorero de colegio en Cartagena fue judicializado por posibles hechos de corrupción

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar imputó a Lincoln Ramírez Torres, de 55 años, como posible responsable del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

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La determinación obedece a las irregularidades en las que habría incurrido el procesado en 2020, cuando se desempeñaba como tesorero de una institución educativa del barrio El Pozón de Cartagena.

Labores de policía judicial evidenciaron que el ahora procesado suscribió siete contratos para prestación de servicios, entrega de suministros, mantenimientos logísticos y de bienes inmuebles, entre otros. Para la Fiscalía la referida suscripción se concretó incumpliendo los requisitos de ley.

Se determinó además que el procesado avaló el pago de 80 millones de pesos a los encargados de la ejecución, a pesar de que las obras no habían iniciado. También se habrían omitido las funciones de control y planeación exigidas para los procesos de contratación estatal.