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10 abr 2026 Actualizado 04:36

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Tunja

Fijan audiencia de acusación contra alcalde de Tunja por presuntas irregularidades contractuales

El 14 de abril se realizará la audiencia de acusación contra Mikhail Krasnov por presunto interés indebido en contratos, dentro de una investigación que también vincula a otros funcionarios por hechos relacionados con Ecovivienda.

La próxima semana la fiscalía imputará a varios funcionarios de la alcaldía de Tunja, incluido el alcalde, Mikhail Krasnov por presuntos hechos de corrupción

La próxima semana la fiscalía imputará a varios funcionarios de la alcaldía de Tunja, incluido el alcalde, Mikhail Krasnov por presuntos hechos de corrupción

La próxima semana la fiscalía imputará a varios funcionarios de la alcaldía de Tunja, incluido el alcalde, Mikhail Krasnov por presuntos hechos de corrupción

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El proceso judicial contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, avanza en los tribunales. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento programó para el martes 14 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de formulación de acusación por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos.

En esta diligencia, la Fiscalía General de la Nación formalizará el escrito de acusación dentro de una investigación que también vincula a Sara Pedraza, Luz Mila Acevedo Galán y Miguel Ángel Ruíz Suárez, quienes deberán comparecer ante el despacho judicial.

De manera paralela, el alcalde enfrenta otra actuación judicial. Para el 16 de abril está fijada una audiencia de imputación de cargos en la que también figuran María Luisa Pedraza Canaría, Lina María Bautista Avellaneda y Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque.

Ambos procesos hacen parte de un mismo eje investigativo relacionado con presuntas irregularidades contractuales al interior de Ecovivienda, entidad que ha sido objeto de revisión por parte de la Fiscalía en este caso.

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