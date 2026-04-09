Universidad Ean se suma a DigiCampus con becas para emprendedores sostenibles del Valle

Una nueva alianza busca abrir oportunidades de educación superior para jóvenes y adultos del Valle del Cauca que tengan proyectos de emprendimiento sostenible. La Universidad Ean se unió al Campus Digital Educativo del Valle, DigiCampus, iniciativa liderada por la Gobernación, para ofrecer becas e incentivos que permitan estudiar una carrera profesional mientras se fortalece un negocio propio.

La rectora de la Universidad Ean, Brigitte Baptiste, explicó que la alianza está dirigida a personas mayores de 18 años que no estén cursando otro programa académico y que cuenten con un proyecto bien estructurado en el departamento.

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Según detalló, la institución ofrecerá una beca del 100 % para el mejor proyecto de emprendimiento sostenible, además de abrir la posibilidad de crear grupos de estudiantes interesados en cursar programas virtuales de la universidad a través del DigiCampus.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó que esta articulación fortalece el trabajo que el departamento viene realizando desde hace varios años en materia de emprendimiento urbano y rural.

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De acuerdo con la mandataria, la convocatoria estará enfocada en personas que tengan o quieran desarrollar negocios sostenibles, de manera que puedan estudiar y al mismo tiempo consolidar su proyecto productivo. La idea es que, al graduarse, los beneficiarios ya cuenten con un emprendimiento en marcha que aporte al desarrollo del territorio.

La Universidad Ean, acreditada en Alta Calidad y con sede principal en Bogotá, cuenta con más de 30 programas de pregrado en modalidades virtual y presencial, enfocados en innovación, emprendimiento y sostenibilidad.

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Además de la beca completa, la institución participará en la próxima convocatoria del DigiCampus con incentivos desde el 25 % en el valor de la matrícula para estudiantes del Valle del Cauca.

La iniciativa busca ampliar el acceso a la educación superior y apoyar a emprendedores que quieran convertir sus ideas en negocios sostenibles sin tener que elegir entre estudiar o trabajar en su proyecto.