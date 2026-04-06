Entregan “Casa O11ce”, primer proyecto de justicia restaurativa en Toluviejo

En Toluviejo se realizó la entrega oficial de “Casa O11ce”, un proyecto único en Colombia que nace como una propuesta de justicia restaurativa impulsada por víctimas del conflicto armado en el marco de los procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La iniciativa surge del reconocimiento de responsabilidad entre un exintegrante de la Fuerza Pública y los familiares de once jóvenes asesinados como falsos positivos en Montes de María en 2007.

El proceso, liderado por la Asociación de Víctimas Hijos de la Verdad (ASOVITOLVE), busca convertir la memoria de las víctimas en un motor de desarrollo comunitario. Desde 2021, la organización trabajó en la creación de un espacio que dignifica a sus seres queridos y, al mismo tiempo, genera oportunidades económicas para las familias de Toluviejo.

Con el acompañamiento técnico de la Ruta Travesía Emprendedora, los integrantes fortalecieron capacidades en administración, liderazgo, mercadeo y operación de negocios, lo que permitió transformar la idea inicial en un proyecto productivo con varias líneas: restaurante, café de especialidad, pastelería, pizza artesanal y un auditorio para eventos comunitarios.

El avance fue posible gracias al apoyo de la Embajada de Noruega, el PNUD, la Confraternidad Carcelaria de Colombia, FONDETEC, y la participación de 32 comparecientes de la Fuerza Pública que trabajaron en la adecuación del inmueble. Este proceso se consolidó como un ejemplo real de justicia restaurativa: víctimas, responsables e instituciones colaborando para reparar el daño causado y avanzar hacia la reconciliación.

Para Claudio Tomasi, representante residente del PNUD, “apoyar este tipo de iniciativas es fundamental tanto para generar medios de vida como para fortalecer la verdad y la reparación”.

Más allá de lo económico, “Casa O11ce” se convierte en un espacio de encuentro, memoria y reconstrucción del tejido social, donde las víctimas han transformado el dolor en organización, resiliencia y desarrollo territorial.