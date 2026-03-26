Escándalo en el Centro Histórico por violenta riña frente a la Torre del Reloj

Un lamentable espectáculo de intolerancia quedó registrado en video durante las últimas horas en la Plaza de los Coches, donde una pareja se fue a los golpes en plena vía pública. El incidente, que ocurrió justo frente a la Torre del Reloj, muestra el momento en que una mujer se enfrenta físicamente a un hombre, generando conmoción entre quienes transitaban por el sector en ese momento.

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En las imágenes que circulan a través de las redes sociales se observa cómo la disputa escala rápidamente de las agresiones verbales a las físicas, sin que inicialmente se presentara la intervención de las autoridades que custodian esta zona de alta afluencia turística. Varios testigos del hecho intentaron mediar de manera infructuosa mientras la pareja intercambiaba golpes y empujones, afectando la tranquilidad de este entorno patrimonial.

Este nuevo caso de violencia callejera ha despertado nuevamente el debate sobre la seguridad y el control del espacio público en el Centro Histórico. Los ciudadanos y gremios del sector han manifestado su preocupación por la frecuencia con la que se registran estos actos de intolerancia, los cuales empañan la imagen de la ciudad y exigen una presencia policial mucho más efectiva para prevenir que estas situaciones lleguen a agresiones de mayor gravedad.