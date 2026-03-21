El MUHCA recibe “El Bando”, una obra que marca un hito en la historia cultural de Cartagena

El Museo Histórico de Cartagena(MUHCA) invita a la ciudadanía al acto protocolario de entrega oficialde la obra “El Bando”, de la artista y gestora cultural Maritza Zúñiga, que se llevará a cabo el próximo jueves, 26 de marzo a las 5:00 p.m., en las instalaciones del museo.

Este acontecimiento representa un hito en la historia del MUHCA, alincorporar a su colección una obra conectada con la memoria, laidentidad y las tradiciones de la ciudad.

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“El Bando” es una pieza querecoge la riqueza simbólica de las Fiestas de Independencia del 11 denoviembre, una de las expresiones culturales más significativas delpatrimonio cartagenero.

La trayectoria de Maritza Zúñiga, con más de tres décadas dedicadas alarte y la gestión cultural, ha estado marcada por su trabajo concomunidades, su investigación sobre las manifestaciones festivas y sucompromiso con la transmisión de saberes. Su obra, además de dialogarcon la historia, la activa, la resignifica y la proyecta hacia nuevasgeneraciones.

La llegada de “El Bando” al MUHCA no es solo la incorporación de unaobra de arte, sino también, una invitación a reconocer el museo como unespacio vivo, abierto al diálogo con los creadores contemporáneos ycomprometido con la salvaguarda del patrimonio cultural.

Esta donaciónes valiosa porque va a entrar en conversación todos los públicos y agenerar procesos de apropiación social del patrimonio a través de laconjunción entre la memoria, la obra, el artista y los públicos.

Este acto se proyecta como un evento de ciudad, que celebra el legado deuna artista y abre las puertas para que más artistas cartagenerosencuentren en el museo un lugar de custodia, reconocimiento ycirculación de sus obras, fortaleciendo así los vínculos entre arte,memoria y ciudadanía.

Asimismo, se convierte en una invitación para quemuchos artistas vean la oportunidad de seguir enriqueciendo la coleccióndel Museo en sus 102 años de existencia, una colección que requiere dela apuesta de todos y todas para seguir nutriendo este patrimonio vivo.

El MUHCA reafirma su compromiso con la construcción colectiva de lamemoria y extiende la invitación a todos los cartageneros a ser parte deeste momento significativo para la cultura de la ciudad.