Ordenaron cárcel a presunto responsable de homicidio en Cartagena
La víctima fatal fue un ciudadano venezolano
Por petición de una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre, presuntamente involucrado en un homicidio.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 10 de marzo en el barrio Pie del Cerro de Cartagena donde, alias Carlitos, como también se conoce al ahora procesado, habría sostenido una riña con un ciudadano venezolano, de 28 años.
El extranjero resultó herido con arma cortopunzante, lo cual causó su deceso. Alertada sobre el hecho la Policía Nacional desplegó las acciones necesarias para dar con la captura de González Saldarriaga en el barrio Torices.
La Fiscalía imputó al señalado agresor como posible responsable del delito de homicidio, cargo que no aceptó.
