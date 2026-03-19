El Crystal Palace de de los Colombianos avanza con dramatismo a los cuartos de final

Crystal Palace selló su clasificación a los cuartos de final de la Conference League tras imponerse 2-1 ante AEK Larnaca FC, en una serie que terminó con el mismo marcador global luego del 0-0 en la ida.

El conjunto inglés encontró rápidamente la ventaja gracias a Ismaila Sarr, quien abrió el marcador al minuto 13. Sin embargo, el equipo local reaccionó en la segunda mitad y logró el empate al 63 por medio de Enric Saborit, poniendo en suspenso la clasificación.

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Cuando el partido parecía extenderse sin un claro ganador, las expulsiones condicionaron al equipo chipriota, que terminó con dos jugadores menos. Esta situación fue aprovechada por Crystal Palace, que en el minuto 99 volvió a encontrar a Sarr, autor del gol definitivo que selló la victoria y el paso a la siguiente ronda.

En el compromiso también se dio el esperado regreso de Daniel Muñoz, quien volvió a la acción tras su lesión e ingresó al minuto 60, aportando equilibrio en defensa y salida por banda. Por su parte, Jefferson Lerma sumó minutos al entrar al 76, fortaleciendo el mediocampo en el tramo final del encuentro.

Con este resultado, el equipo donde militan los colombianos continúa su camino en el torneo europeo y ya tiene rival definido: ACF Fiorentina , que viene de superar a Raków Częstochowa con un global favorable.

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La serie de cuartos de final comenzará el 9 de abril en Selhurst Park, casa del Crystal Palace, y se definirá el 16 de abril en el estadio Artemio Franchi de Florencia, en un duelo que promete alta intensidad por un cupo en semifinales.